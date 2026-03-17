DELIJE GLEDAJU I NE VERUJU! Crvena zvezda ostaje bez važnog igrača

Zvezda pred velikim izazovom, da li tim sa Malog Kalemegdana ostaje bez motora tima?

Naime, Crvena zvezda ove sezone igra na pogon Kodija Milera-Mekintajera, ali sjajne partije američkog plejmejkera sa bugarskim pasošem donele su i glavobolju upravi kluba.

Kako se sezona bliži završnici, sve su glasnija šuškanja da bi jedan od najboljih pojedinaca u timu Saše Obradovića mogao da napusti Beograd već predstojećeg leta.

Iako crveno-beli imaju jasnu želju da zadrže svog organizatora igre, tržište Evrolige diktira drugačiji tempo. Mekintajerov učinak nije prošao nezapaženo kod onih sa najdubljim džepom – grčki mediji uveliko spekulišu da su za njegove usluge zainteresovani Panatinaikos i Olimpijakos.

Dodatnu prašinu podigao je ugledni novinar portala "SDNA", Tolis Kocias, koji je otkrio informaciju koja je momentalno "upalila alarm" među navijačima Zvezde:

- Mekintajerov agent će se uskoro naći u Grčkoj. Očekuje se dolazak njegovog inostranog menadžera u narednih nekoliko dana - izjavio je Kocias, jasno aludirajući na to da se iza kulisa priprema teren za potencijalni transfer.

Na opasku da to možda ne mora nužno značiti prelazak u drugi klub, Kocias je bio kratak i jasan:

- To znači nekakvu komunikaciju. Šta bi drugo moglo da znači?

Inače, Kodi ove sezone u Evroligi beleži impresivne brojke koje ga svrstavaju u sam krem evropskih bekova, 12,3 poena po utakmici, 7,1 asistencija (što ga čini jednim od najboljih asistenata takmičenja), 4,4 skoka.

Situacija je kristalno jasna, ako ne dođe do brzog produžetka saradnje sa Zvezdom, Mekintajer će na leto postati slobodan igrač.