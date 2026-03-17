Košarka

DELIJE GLEDAJU I NE VERUJU! Crvena zvezda ostaje bez važnog igrača

Новости онлине

17. 03. 2026. u 06:20

Zvezda pred velikim izazovom, da li tim sa Malog Kalemegdana ostaje bez motora tima?

ДЕЛИЈЕ ГЛЕДАЈУ И НЕ ВЕРУЈУ! Црвена звезда остаје без важног играча

Foto: ATA images

Naime, Crvena zvezda ove sezone igra na pogon Kodija Milera-Mekintajera, ali sjajne partije američkog plejmejkera sa bugarskim pasošem donele su i glavobolju upravi kluba.

Kako se sezona bliži završnici, sve su glasnija šuškanja da bi jedan od najboljih pojedinaca u timu Saše Obradovića mogao da napusti Beograd već predstojećeg leta.

Iako crveno-beli imaju jasnu želju da zadrže svog organizatora igre, tržište Evrolige diktira drugačiji tempo. Mekintajerov učinak nije prošao nezapaženo kod onih sa najdubljim džepom – grčki mediji uveliko spekulišu da su za njegove usluge zainteresovani Panatinaikos i Olimpijakos.

FOTO: Ata images

 

Dodatnu prašinu podigao je ugledni novinar portala "SDNA", Tolis Kocias, koji je otkrio informaciju koja je momentalno "upalila alarm" među navijačima Zvezde:

- Mekintajerov agent će se uskoro naći u Grčkoj. Očekuje se dolazak njegovog inostranog menadžera u narednih nekoliko dana - izjavio je Kocias, jasno aludirajući na to da se iza kulisa priprema teren za potencijalni transfer.

Na opasku da to možda ne mora nužno značiti prelazak u drugi klub, Kocias je bio kratak i jasan:

- To znači nekakvu komunikaciju. Šta bi drugo moglo da znači?

Inače, Kodi ove sezone u Evroligi beleži impresivne brojke koje ga svrstavaju u sam krem evropskih bekova, 12,3 poena po utakmici, 7,1 asistencija (što ga čini jednim od najboljih asistenata takmičenja), 4,4 skoka.

Situacija je kristalno jasna, ako ne dođe do brzog produžetka saradnje sa Zvezdom, Mekintajer će na leto postati slobodan igrač. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

HEROJI! Kada je saznao šta su uradili, Vladimir Putin je odmah uradio - OVO! Hoće i lično da ih vidi, što pre
Ostali sportovi

0 8

HEROJI! Kada je saznao šta su uradili, Vladimir Putin je odmah uradio - OVO! Hoće i lično da ih vidi, što pre

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i - sportske događaje. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu - iz Italije. U toj zemlji je okončan spektakl - Zimske paraolimpijske igre 2026, a tamo su Rusi uradili ono što Zapad nije mogao ni da sanja. A ruski predsednik Vladimir Putin je zbog toga oduševljen.

16. 03. 2026. u 17:52

ZAPAD U ŠOKU! Ne može da veruje šta je Rusija upravo uradila
Ostali sportovi

0 13

ZAPAD U ŠOKU! Ne može da veruje šta je Rusija upravo uradila

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu - iz Italije. U toj zemlji je okončan spektakl - Zimske paraolimpijske igre 2026, a tamo su Rusi uradili ono što Zapad nije mogao ni da sanja.

16. 03. 2026. u 12:26

ZAPAD U ŠOKU! Ne može da veruje šta je Rusija upravo uradila
Ostali sportovi

0 13

ZAPAD U ŠOKU! Ne može da veruje šta je Rusija upravo uradila

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu - iz Italije. U toj zemlji je okončan spektakl - Zimske paraolimpijske igre 2026, a tamo su Rusi uradili ono što Zapad nije mogao ni da sanja.

16. 03. 2026. u 12:26

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAPAD U ŠOKU! Ne može da veruje šta je Rusija upravo uradila