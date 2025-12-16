DA LI ZNATE ŠTA JE "JOKMAS"! Trener Nikole Jokića je zatečen

Srpski košarkaš Nikola Jokić ostvario je novi tripl-dabl u pobedi Denvera nad Hjustonom rezultatom 128:125 posle produžetka, u regularnom toku bilo je 117:117.

FOTO: Tanjug/AP

Jokić je utakmicu završio sa 39 poena, 15 skokova i 10 asistencija, dok je iz igre šutirao 13/27, uz četiri izgubljene lopte, ali i po dve ukradene i blokade.

A posle utakmice Denvera i Hjustona, trener Nagetsa Dejvid Adelman dobio je zanimljivo pitanje. Na konstataciju novinara da se 15. decembar u navijačkim krugovima obeležava kao "Jokmas" (Jokićev Božić), jer je tog datuma 2016. godine Nikola postao stalni starter, Adelman je dao odgovor koji će oduševiti sve navijače u Srbiji.

- Ne znam čoveče, osećam se kao da je svaki dan to. Kao, on je naš... on je naš najbolji igrač i... osvojio je mnogo nagrada i slično. Tako da, ovaj, srećni smo što ga imamo na ovaj dan, i sutra, i koliko god dana odluči da ostane ovde u Denveru - rekao je Adelman, jasno stavljajući do znanja koliko franšiza ceni Srbina.

Nastavio je u istom ritmu.

- Mislim, NBA je... ne znam... na tako je dobrom mestu trenutno. Taj set veština kod nekih od ovih momaka je nečuven. Mislim, način na koji mogu da šutiraju, dodaju, barataju loptom. Šengun i Nikola obojica, znate, igraju izolaciju na "penalu". Obe ove utakmice koje smo igrali sa njima, ja bih... znate, platio bih da gledam ovo. Ova dva tima su veoma izjednačena. I svodi se na nekoliko poteza ovde ili onde da se vidi ko pobeđuje u utakmici, baš kao što je bilo u Hjustonu.

