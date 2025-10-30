ZVEZDA REAGOVALA NA ŠOK VESTI IZ NBA: Tope, pobedi u najvažnijoj utakmici do sada!

UŽASNE vesti stigle su iz Amerike. Srpski košarkaš Nikola Topić ima rak testisa. Bivši klub reprentativca naše zemlje se oglasio i poslao poruku podrške.

FOTO: Tanjug/AP

Crveno-beli znaju da je ovo najvažnija utakmica u njegovom životu.

- Tope, uz tebe smo! Budi jak i pobedi i u ovoj utakmici, koja je najvažnija do sada. Uz tebe je tvoja crveno-bela porodica - napisali su iz Crvene zvezde.

Topić je osvojio šampionsku titulu u sezoni 2024/2025 i ima pravo da se naziva NBA prvakom iako nije odigrano ni jednu utakmicu (jer se to dozvoljava svim registrovanim i za takmičenje prijavljenim košarkašima). Postao je ovog leta treći najmlađi NBA igrač koji je osvojio titulu.

Podsetimo, Crvena zvezda ovog četvrtka od 20.05 igra protiv Makabija meč 8. kola Evrolige u dvorani "Aleksandar Nikolić". Ovaj duel možete pratiti na portalu "Novosti".

