NEĆE BITI "GROBARA" ALI ĆE BITI "BRATSKIH" BUGARA: Partizan će imati veliku podršku protiv Hapoela u Sofiji

Košarkaši Hapoela dočekaće u sredu Partizan u okviru 7. kola Evrolige u Sofiji, a prema svemu sudeći beogradski crno-beli će imati veliku podršku sa tribina, pošto se očekuje masovan dolazak navijača CSKA Sofije koji su u bratskim odnosima sa grobarima.

FOTO: Tanjug

Organizovani navijači CSKA iz Sofije sa 'Tribine Sektora G' podržaće srpski klub na utakmici protiv Hapoela iz Tel Aviva, što su saopštili i na društvenim mrežama. Najavili su da stižu u sredu.

- U sredu u 20:00 časova u Areni Sofija održaće se derbi 7. kola košarkaške Evrolige između ekipa Hapoel Tel Aviva i Partizana. Odmah nakon Kup utakmice u Sevlijevu, Severna tribina će takođe bodriti svoju braću iz Beograda, a svako od vas koji želi da bude deo predstave može kupiti svoju kartu na blagajni na Gurko bulevaru pored Nacionalnog stadiona između 10:00 i 18:00 časova od danas do srede. Cena jedne propusnice za sektor B, gde ćemo se nalaziti, je 78,23 leva - stoji u saopštenju navijača CSKA.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja