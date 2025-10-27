OTKRIVENO! Misteriozna doktorka leči DŽordana Nvoru
SADA je sve jasno!
Košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora nalazi se na tretmanima kod poznate doktorke Marijane Kovačević zbog povrede lista leve noge.
Kako prenosi "Sportal", tretmani će trajati do 1. novembra, pa će Nigerijac sigurno propustiti duele sa Asvelom i Makabijem u duplom kolu Evrolige.
Klub planira da ga poštedi i meča ABA lige protiv Spartaka, dok bi se na parket mogao vratiti 5. novembra, kada Zvezda u Beogradskoj areni dočekuje Panatinaikos.
Prvobitne informacije govorile su da je Nvora povredio Ahilovu tetivu, ali su iz kluba to demantovali bez preciznog objašnjenja prirode povrede.
Nvora je bio jedan od ključnih igrača u uvodnom delu sezone i najzaslužniji za četiri uzastopne pobede u Evroligi.
Njegovo odsustvo predstavlja ozbiljan udarac za trenera Sašu Obradovića, koji već duže vreme ne može da računa na više povređenih igrača – Grejema, Rivera, Bolomboja, Kartera i Kenana.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
OVO SU PRVE PROGNOZE: Zvezda bez najboljeg igrača u duplom kolu Evrolige?
26. 10. 2025. u 15:31
SAŠA OBRADOVIĆ O NVORI: Pod terapijama je, idemo dan po dan
25. 10. 2025. u 22:41
CRVENA ZVEZDA NE STAJE: Crveno-beli razbili Megu i nastavili niz pobeda
25. 10. 2025. u 22:00
OVO SU ZVEZDAŠI ČEKALI: Džered Batler stigao u Beograd (VIDEO)
25. 10. 2025. u 16:54
NOVA SEZONA, ISTI JOKIĆ: Nikolina dominacija NBA ligom se nastavlja
SRBIN je odlično otvorio kampanju, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Minesote i Denvera (2.30).
27. 10. 2025. u 10:30
RUSIJA U ŠOKU: Bivši selektor otišao da se bori za Ukrajinu!
Najnovije vesti vezane za rat u Ukrajini prilično su iznenadile Rusiju.
26. 10. 2025. u 15:50
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)