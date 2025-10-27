OTKRIVENO! Misteriozna doktorka leči DŽordana Nvoru

SADA je sve jasno!

FOTO: M. Vukadinović

Košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora nalazi se na tretmanima kod poznate doktorke Marijane Kovačević zbog povrede lista leve noge.

Kako prenosi "Sportal", tretmani će trajati do 1. novembra, pa će Nigerijac sigurno propustiti duele sa Asvelom i Makabijem u duplom kolu Evrolige.

Klub planira da ga poštedi i meča ABA lige protiv Spartaka, dok bi se na parket mogao vratiti 5. novembra, kada Zvezda u Beogradskoj areni dočekuje Panatinaikos.

Prvobitne informacije govorile su da je Nvora povredio Ahilovu tetivu, ali su iz kluba to demantovali bez preciznog objašnjenja prirode povrede.

Nvora je bio jedan od ključnih igrača u uvodnom delu sezone i najzaslužniji za četiri uzastopne pobede u Evroligi.

Njegovo odsustvo predstavlja ozbiljan udarac za trenera Sašu Obradovića, koji već duže vreme ne može da računa na više povređenih igrača – Grejema, Rivera, Bolomboja, Kartera i Kenana.

