OVO SU PRVE PROGNOZE: Zvezda bez najboljeg igrača u duplom kolu Evrolige?
CRVENA zvezda se nalazi u sjajnoj formi. Crveno-beli su u seriji od šest pobeda u svim takmičenjima. Naredni protivnik je Asvel, ali u klubu sa Malog Kalemegdana se pojavio novi problem sa povredama.
Već dosta igrača je van stroja (Tajson Karter, Ajzea Kenan, Hasijel Rivero, Džoel Bolomboj, Devonte Grejem), a njima se pridružio i najbolji igrač dosadašnjeg toka sezone, Džordan Nvora.
Ipak, dobra stvar je da u pitanju nije teža povreda. Sjajni krilni košarkaš ima povredu mekog tkiva i prve procene su da bi mogao da propusti duplo kolo u Evroligi, prenosi "Mozzartsport".
Zvezda najpre u utorak od 19 časova dočekuje Asvel, da bi potom u četvrtak od 20.05 gostuje Makabiju u dvorani "Aleksandar Nikolić".
Koliko je Nvora važan za igru crveno-belih pokazuje činjenica da ove sezone u Evroligi prosečno beleži 19,7 poena, 5,7 skokova, 2,7 asistencija i 1,5 ukradenu loptu po utakmici.
Očekuje se da Nvora bude spreman za utakmicu sa Panatinaikosom koja se igra 5. novembra u "Beogradskoj areni".
