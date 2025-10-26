"NEMA ODMORA NA OVOME SVETU" Nikola Jokić dominirao, pa citirao lika iz popularne serije (VIDEO)
Denver Nagetsi slavili su 133:111 protiv Finiksa, očekivano, na terenu najzapaženiji bio je Nikola Jokić koji je ubacio 14 poena uz 14 skokova i 15 asistencija. Nakon meča Srbin je izašao pred medije.
Na početku je Nikola upitan da li konačno može malo da se opusti kada sedne na klupu, a on je citirao glavnog liga iz serije "Peaky Blinders", Tomija Šelbija, kog tumači Kilijan Marfi.
- Ja se nikad ne opuštam i nikada ne dišem lagano, moj druže... Kao što je rekao Tomi Šelbi, nema odmora na ovom svetu - rekao je Nikola Jokić i zbunio mnoge prisutne koji nisu znali o čemu se radi.
Potom je reprezentativac Srbije prokomentarisao Kema Džonsa.
- Poštujemo jedni druge i još uvek se upoznajemo. Pričao sam sa Kemom Džonsonom, on ne treba da se uklopi ovde, već samo da bude ono što jeste. Upoznati saigrače podrazumeva staviti ih u različite situacije i videti kako reaguju - rekao je Jokić, a zatim se osvrnuo i na situaciju kada je Dona Holmsa na klupi polio vodom:
- Ne znam o čemu pričate - dodao je Nikola Jokić i sve nasmejao.
Takođe, hvalio je svoje saigrače koji su protiv Finiksa zaista bili na odličnom nivou.
- Mislim da imamo zrele igrače koji znaju da igraju i očekujem od njih da igraju dobro. Naravno da će imati loše trenutke, ali mislim da znaju gde su došli i da takođe imaju velika očekivanja - zaključio je srpski centar.
