Košarka

OGLASIO SE NEBOJŠA ČOVIĆ! Evo šta je rekao o užasnom startu Zvezdine sezone

Новости онлине

07. 10. 2025. u 09:30

PREDSEDNIK Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović govorio je o dešavanjima u Crvenoj zvezdi.

ОГЛАСИО СЕ НЕБОЈША ЧОВИЋ! Ево шта је рекао о ужасном старту Звездине сезоне

Youtube / KK Crvena zvezda

- Eto, to se dešava, možete da imate loš dan, možete da imate i nekoliko loših dana, možete da imate svašta - kazao je on u emisiji "Super indirektno kod Popa i Milana".

Nastavio je u istom ritmu.

- Nemojte da očekujete od mene da komentarišem Zvezdu posle svega. Bio sam predsednik Zvezde 13 i po, 14 godina. Osvojili smo 25 i po trofeja. Eto, tu polovinu poklanjam novoj upravi, od koje očekujem da nastavi tim putem.

Bio je upitan i za situaciju sa trenerom Janisom Sferopulosom, kome je predsednik Zvezde Željko Drčelić prošle nedelje pružio punu podršku u radu.

- Niti ću da komentarišem šta treba i kada treba sa trenerom, a što se tiče domaćih igrača, moj koncept je bio da imam što više domaćih igrača i mislim da su domaći igrači blago, kao i da u svakom timu donose trofeje. Uz svako uvažavanje stranaca i svega ostalog.

Aktuelni predsednik Košarkaškog saveza Srbije osvrnuo se ka Zvezdinim domaćim igračima iz prošle sezone.

- Teo je završio karijeru, što se tiče Branka Lazića i Luke Mitrovića, koliko znam oni su i dalje igrači pod ugovorom, kao i Nedović što je pod ugovorom, pa je otišao u Monako. To neka objašnjavaju ovi ljudi što sada rade.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠOK! Nikola Topić opet hitno operisan

ŠOK! Nikola Topić opet hitno operisan