OGLASIO SE NEBOJŠA ČOVIĆ! Evo šta je rekao o užasnom startu Zvezdine sezone

PREDSEDNIK Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović govorio je o dešavanjima u Crvenoj zvezdi.

Youtube / KK Crvena zvezda

- Eto, to se dešava, možete da imate loš dan, možete da imate i nekoliko loših dana, možete da imate svašta - kazao je on u emisiji "Super indirektno kod Popa i Milana".

Nastavio je u istom ritmu.

- Nemojte da očekujete od mene da komentarišem Zvezdu posle svega. Bio sam predsednik Zvezde 13 i po, 14 godina. Osvojili smo 25 i po trofeja. Eto, tu polovinu poklanjam novoj upravi, od koje očekujem da nastavi tim putem.

Bio je upitan i za situaciju sa trenerom Janisom Sferopulosom, kome je predsednik Zvezde Željko Drčelić prošle nedelje pružio punu podršku u radu.

- Niti ću da komentarišem šta treba i kada treba sa trenerom, a što se tiče domaćih igrača, moj koncept je bio da imam što više domaćih igrača i mislim da su domaći igrači blago, kao i da u svakom timu donose trofeje. Uz svako uvažavanje stranaca i svega ostalog.

Aktuelni predsednik Košarkaškog saveza Srbije osvrnuo se ka Zvezdinim domaćim igračima iz prošle sezone.

- Teo je završio karijeru, što se tiče Branka Lazića i Luke Mitrovića, koliko znam oni su i dalje igrači pod ugovorom, kao i Nedović što je pod ugovorom, pa je otišao u Monako. To neka objašnjavaju ovi ljudi što sada rade.

