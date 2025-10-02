NOVI KRAH CRVENO-BELIH U EVROLIGI: Zvezda izgubila i od Bajerna

KOŠARKAŠI Crvene zvezde gostovali su u 2. kolu Evrolige Bajernu u Minhenu. Nemci su ubedljivo slavili protiv srpskog predstavnika 97:88

Na pobedu u Minhenu Crvena zvezda čeka od 2016. godine to će morati još da čeka, uprkos odličnoj igri u prvom poluvremenu prosuli su plus devet sa starta treće deonice i na kraju upišu ubedljiv poraz.

Imala je Zvezda prednost tokom većeg prvog poluvremena, rivalu je dozvolila da jednom povede i to sa dva poena, a ostatak meča izabranici Janisa Sferopulosa kontrolisali su igru.

Sjajno su crveno-beli šutirali, posebno za tri, pogodili su devet trojki. Kod srpskog predstavnika Džordan Nvora bio je najbolji pojedinac, za 20 minuta igre postigao je 17 poena.

Nvora je dobro počeo i treću četvrtinu, Zvezda je uspela da ode na devet poena prednosti, ali je u završnici Bajern sistigao prednost i preokrenuo, uz neobjašnjiv pad crveno-belih.

Crveno-beli su u poslednjih deset minuta ušli sa šest poena zaostatka, i veliku podršku "delija"

Mučili su se crveno-beli u poslednjoj deonici, tri minuta iz igre nisu postigli koš, to je Bajern iskoristio da dođe do prve dvocifrene prednosti.

Nije do kraja uspela Zvezda da preokrene, te je domaćin zasluženo slavio rezultatom 97:88.

BAJERN - ZVEZDA / 97:88 (24:28, 26:27, 27:16, 20:17) ​Bajern: Gifej 7, Kracer, Jesap 4, Lučić 10, Obst 31, Jović 4, Nahj 11m Gejbrijel 2, Mekormak 3, Boldvin 9. Zvezda: Miler-Mekentajer 18, Miljenović, Nedeljković, Davidovac 4, Karter 13, Kalinić 5, Izundu 3, Stojković Nvora 27, Odžele 3, Radošić.

40' Pogodio je jedan od dva penala Kodi 97:88.

39' Ajzea Majk je bacio sjajno zakucavanje Mekormiku - 97:86.

36' Tajson spušta Zvezdu na -8 dvojkom. Međutim, Obst pogađa na drugoj strani, pa Kodi ubacuje trojku 89:81. Vratio mu je odmah Obst.

35' Nvora je postigao novu trojku za crveno-bele. Potom Izundu biva polovičan sa penala za 86:76.

34' Stefan Jović lagano dolazi do poena, a Sferopulos traži minut odmora.

33' Ne koristi Zvezda svoje šanse, a Džesop poenima uvećava prednost Bajerna - 84:72.

32' Po prvi put Bajern na dvocifrenoj prednosti večeras. Mekormak je sa penala pogodio. Pre toga Mejs - 82:71. Potom Moneke promašuje slobodno bacanje - drugo pogađa.

KRAJ TREĆE ČETVRTINE 27:16

30' Prekinuo je Odželej nalet domaćina dvojkom - 77:71

29' Novi poeni Da Silve - 77:68.

27' Majk i Obst pogađaju, Nemac trojku, za velikih 75:68.

26' Poenima Lučića, asistencijom Jovića Bajern dolazi do vođstva. Da Silva ubacuje nove poene za Bajern - 69:66.

25' Veliku seriju napravio je Bajern, preko Majka i Obsta. Dobio je tehničku Čima Moneke, a pre toga i faul, te su domaći imali četiri penala i anulirali su prednost rivala - 65:66.

23' Boldvin pogađa dvojku, pa Obst trojku, vraćaju se nemci u život. Ponovo potom Nvora za dva 58:62

22' Nvora pogađa uz penal, bio je uspešan, ubacio je svoj 20. poen - 50:59

21'Treću četvrtinu otvorio je poenom Moneke. Bio je polovičan sa penala.

Kodi Miler Mekentajer: Moramo da se aktiviramo u odbrani. Jesmo pogodili neke šuteve, ali moramo da poradimo na fokusu.

KRAJ DRUGE ČETVRTINE

20' Ajzea Majk pogodio je za kraj poluvremena 50:55

18' Nvora pogađa dva penala, još jednom Da Silva pogađa na drugoj strani.

16, Oskar Da Silva pogađa, Moneke na drugoj strani, potom i Davidovac - 43:49

15' Tajson Karter za dva, pogodio je uz faul, bio je precizan sa penala - 38:44.

14' Da silva ubacuje dvojku, lako je prošao kroz reket, na drugoj strani promašio je trojku Miler-Mekentajer. Pogodio je Tajson Karter drugu trojku, osmu na meču za goste, a odgovorio je brzo Boldvin.

13' Obst je upisao trojku, a onda odgovorio gost poenima Kartera i Kodija - 31:38.

12' Kodi Miler-Mekentajer pogađa za tri, treći put večeras.

11' Nikola Kalinić nije imao prostora, šutirao je za tri i pogodio preko ruke Gifeja.

KRAJ PRVE ČETVRTINE 24:28

10' Gifej promašuje, pa Obst... Tri puta je zvezda dozvolila skok rivalu, koji je na kraju poentirao Boldvina. Deonicu je trojkom završio Miler-Mekentajer.

9' Tajson Karter za tri, pa Miler Mekentajer za dva - 20:25. Ušla je Zvezda u bonus.

8' Dve trojke vezao je Obst, a kod srpskog predstavnika jednu Čime Moneke - 15:18. Potom upisuje poene i Gifej, serija 8:0 domaćina. Već sada je Nvora upisao 10 poena, pogodio je jedan penal, pa Gifej upisuje novu trojku za prvo vođstvo Nemaca - 20:19

5' Čime Moneke dva puta je uspešno izveo penale, te Zvezdi uvećao prednost. Sa druge strane upisao se i Stefan Jović, koji je potom izgubio i loptu - 7:13.

4' Džordan Nvora još jednom, ovog puta za tri.

3' Nvora još jednom precizan uz penal, a Vladimir Lučić ubacuje prvu trojku za Bajern.

2' Džordan Nvora je odlično iskoristio dodavanje Monekea, poentirao je uz faul, bio je precizan sa penala - 0:3.

1' Počela je utakmica u Minhenu. Prvi napad za Zvezdu. Kodi Miler Mekentajer je probao, bio je kratak

UOČI MEČA

Crveno-beli su pretrpeli poraz na premijeri ovogodišnje Evrolige od milanske Olimpije u Beogradskoj areni, a prilika da leče tu ranu imaće u Minhenu, gde im do sada nije bilo lako.

Više od samog poraza brine navijače kadrovska situacija. Povredio se Hasijel Rivero, ranije su se povredili Ajzea Kenan, Džoel Bolomboj, Devonte Grejem, Ognjen Dobrić i Uroš Plavšić...

Prošla sezona

Ne pamti Minhen Zvezda po dobrom u poslednje vreme, a pogotovo ne prethodne sezone kada je oba puta poražena - prvo u regularnom delu, a onda i u plej-inu.

Novi tim Bajerna, Herbert i dalje na klupi

Minhenski ti je dosta izmenio sastav u odnosu na prethodnu sezonu. Na klupi je ostao aktuelni selektor kanadske reprezentacije Gordon Herbet, ali je došlo nekoliko novih igrača.

U timu više nema Nika Vajlera-Baba, najboljeg defanzivca prethodne godine u Evroligi koji je otišao u Efes. Novi angažman pronašao je i Karsen Edvards i to u Virtusu. Nema više ni Onuralpa Bitima, Devina Bukera i Šabaza Nejpira.

Ipak, klub je reagovao i doveo je Ajzeu Majka koji je bio najbolji pojedinac u porazu od Panatinaikosa u prvoj rundi. Stigla su i dva Srbina - Stefan Jović i Aleksa Radanov, uz trećeg koji je odavno u timu, Vladimira Lučića. Tu je i nekadašnji igrač Real Madrida Ksevijer Ratan-Mejz.

Pojačana je i centarska linija u vidu Dejvida Mekormaka i Venjena Gejbrijela, pa tu treba tražiti prednost Bajerna u ovom meču, jer Zvezda ima samo jednog "teškaša" Ebuku Izundua.

Od Andreasa Obsta će pretiti najveća opasnost, jer je najbolji šuter u Evroligi, a biće važno i da se zaustavi protok lopte i organizacija napad domaćina.

Međusobni susreti

Poslednji susreta ova dva tima su odigrala pre nekoliko meseci u okviru plej-ina i slavio je Bajern posle produžetka.

Treba istaći da je Zvezda samo jednom pobedila Bajern u gostima u Evroligi i to davne 2015. godine. Od tada gubila je svaki put bez velike šanse za trijumfom.

Prethodne sezone, osim u plej-inu odigrali su i susret u regularnom delu, a minhenski tim je lako pobedio sa 100:82.

