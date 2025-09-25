"BOMBA" CRNO-BELIH: KK Partizan dovodi najboljeg mladog košarkaša Evrobasketa
Kako prenose grčki mediji, KK Partizan je blizu dovođenja jednog od najtalentovanijih košarkaša Finske
Kako tvrdi "Sport24", očekuje se da najbolji mladi košarkaš Evrobasketa kroz 24 časa bude u Beogradu kako bi se dogovorio sa crno-belima.
Iako je isrva tvrdio da nema nameru da igra u Evropi i da kroz koledž traži put ka NBA ligi, Murinen je navodno promenio planove kada mu se Partizan javio.
Prilika da igra u Evroligi za jedan od najboljih klubova pred draft 2027. godine mu se učinila kao privlačna ideja, dodaje pomenuti izvor.
