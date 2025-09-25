"BOMBA" CRNO-BELIH: KK Partizan dovodi najboljeg mladog košarkaša Evrobasketa

Kako prenose grčki mediji, KK Partizan je blizu dovođenja jednog od najtalentovanijih košarkaša Finske

FOTO: Printskrin/Iks/Eurobasket

Kako tvrdi "Sport24", očekuje se da najbolji mladi košarkaš Evrobasketa kroz 24 časa bude u Beogradu kako bi se dogovorio sa crno-belima.

Iako je isrva tvrdio da nema nameru da igra u Evropi i da kroz koledž traži put ka NBA ligi, Murinen je navodno promenio planove kada mu se Partizan javio.

Prilika da igra u Evroligi za jedan od najboljih klubova pred draft 2027. godine mu se učinila kao privlačna ideja, dodaje pomenuti izvor.

