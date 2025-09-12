TEŽAK PORAZ ZVEZDE NA KIPRU: Pariz deklasirao crveno-bele u pripremnoj utakmici
CRVENA zvezda se obrukala u prvoj utakmici na turniru u Nikoziji (Kipar). Pariz je razbio crveno-bele sa 107:70 (20:17, 31:10, 35:27, 21:16).
Nije ovo bilo dobro kad je u pitanju tim sa Malog Kalemegdana. Od samog starta se videlo da će biti problema, kad je ekipa iz Francuske duel otvorila sa 10:0, a sastav koji trenira Janis Sferopulos je posle skoro pet minuta prvi put poentirao.
Izabranici Frančeska Tabelinija su posle 20 minuta igre imali velikih +24 - 51:27 i već tad je bilo jasno da će Pariz upisati trijumf.
Zvezda je defanzivno bila veoma loša, posebno je to bio slučaj u drugoj i trećoj četvrtini u kojima je primila 31, odnosno 35 poena.
Koliko je tim iz glavnog grada Francuske bio dominantan pokazuje i podatak da je dobio sve četiri četvrtine.
Istina je da su crveno-beli bili bez tri bitna igrača, Nikole Kalinića, Čime Monekea i Ognjena Dobrića, no to nikako ne može da bude izgovor za ovako slabu partiju.
Nema dileme da je pred grčkim stručnjakom još dosta posla, ali vremena nema puno pošto je prva zvanična utakmica na programu 30. septembra u Evroligi protiv Olimpije Milano.
Praktično jedina svetla tačka u redovima Zvezde bio je Semi Odželej koji je postigao 16 poena.
Klub sa Malog Kalemegdana naredni meč na ovom turniru igra u nedelju od 17.30 protiv Monaka.
