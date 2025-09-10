"DOSTA JE PRODAVANJA MAGLE"! Nebojša Čović o odlasku Svetislava Pešića sa klupe Srbije

Posle debakla Srbije na Evrobasketu i povratka ekipe u Beograd pojavila se informacija da je Svetislav Pešić dobio otkaz, što je KSS demantovao. Oglasio se predsednik Košarkaškog saveza Srbije i najavio odlazak Pešića.

- Pešić je selektor do 30. septembra. Šta je bilo prošlog leta? Pešić je ostao, igrači su ostali. Bila je jedna promena. Nije otišao Davidovac, jeste Vukčević. Cilj je bio kontinuitet, koji su zahtevali igrači i javnosti. Ko će biti slektor? Videćemo. Pešić je prošle godine rekao da je dosta, ali smo ga ubedili da nastavi. Sad je rekao molim vas tražite trenera. Ima ugovor do kraja septembra. Šta ako ne nađemo? Koji profil bi nam odgovarao? Dosta je prodavanja magle - kazao je za RTS Nebojša Čović.

Nije bilo razgovora sa potencijalnim kandidatima.

- Nijedan razgovor nije obavljen. Mnogo gledate i slušate medije koji pišu svašta i ne znam šta je cilj. Ko će da se prihvati selektorske pozicije? Taj čovek je napravio rezultate, iza njega stoje rezultati. Ko će da se prihvati selektorske pozicije za ovakivim stanjem? Što se medijskih napada na reprezentaciju tiče, na igrače i selektora ... Ko će da igra kada je pljuvačina sa svih strana, a nemaju dva odsto informacija? Neuspeh jeste, pravi se analaza.

Veruje da će imati nove informacije o selektoru do kraja septembra.

- Znaće se do kraja septembra, nadam se. Licitira se sa imenima, ali očekujem neke pristupe do kraja septembra, da Savez izađe sa određenim stavovima. U novembru igramo dve utakmice kvalifiakcija za SP. Pešić mora da pomogne nasledniku ako do njega dođemo, ako ne dođemo, moraće da odradi taj posao.

Čović kaže da je ovo leto otkrilo da ne proizvodimo godinama igrače.

- Nikola Jokić se nije ponašao da mu je stalo više lično nego kolektivno, nije isticao sebe u prvi plan. Videćemo šta će biti biti za SP. Bitno je da ne izgubimo igrače ali ni stručnjake, jer ih nemamo mnogo. Nama se ovo ne događa prvi put. Događaće se još jer mu u Srbiji moramo da shvatimo da i drugu rade i ulažu, da Finci napreduju. Da vidite olimpijski trenažni centar u Rigi, mi to nemamo...

