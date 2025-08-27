PARTIZAN SE OGLASIO! Crno-beli imali važnu poruku koja je oduševila Srbiju
KOŠARKAŠKI klub Partizan oglasio se porukom na društvenim mrežama.
Crno-beli su se oglasili pred početak Evropskog prvenstva u košarci poslavši poruku podrške reprezentaciji Srbije.
- Momci, srećno! - navodi se u objavi.
Košarkaška reprezentacija Srbije počinje pohod na zlatnu medalju utakmicom protiv Estonije (20.15) u Rigi.
"Orlovi" važe za jednog od najvećih favorita, a u grupi a su pored naše selekcije još i Estonija, Litvanija, Portugal, Turska i Češka.
