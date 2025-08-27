Košarka

PARTIZAN SE OGLASIO! Crno-beli imali važnu poruku koja je oduševila Srbiju

Александар Илић
Aleksandar Ilić

27. 08. 2025. u 17:00

KOŠARKAŠKI klub Partizan oglasio se porukom na društvenim mrežama.

FOTO: M. Vukadinović

Crno-beli su se oglasili pred početak Evropskog prvenstva u košarci poslavši poruku podrške reprezentaciji Srbije. 

- Momci, srećno! - navodi se u objavi. 

Košarkaška reprezentacija Srbije počinje pohod na zlatnu medalju utakmicom protiv Estonije (20.15) u Rigi. 

"Orlovi" važe za jednog od najvećih favorita,  a u grupi a su pored naše selekcije još i Estonija, Litvanija, Portugal, Turska i Češka. 

