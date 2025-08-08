ABA LIGA: Partizan započinje odbranu titule protiv Krke, Zvezda na Hrvate u prvom kolu nove sezone
Nova sezona košarkaške ABA lige počinje 3. oktobra, branilac titule Partizan dočekaće Krku u prvom kolu, dok će Crvena zvezda ugostiti Zadar, saopštilo je danas rukovodstvo takmičenja.
Kako se navodi na sajtu ABA lige, Partizan će 6. oktobra igrati protiv Krke, dok će se istog dana sastati Zvezda i Zadar.
Partizan će zatim u drugom kolu 11. oktobra gostovati Splitu, a Zvezda će biti slobodna.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Za razliku od prethodnih sezona, ekipe će biti podeljene u dve grupe sa po devet timova pa će tako u svakom kolu po jedan klub iz grupe biti slobodan.
U novoj sezoni u ABA lige debitovaće Kluž, Ilirija i Beč, a Bosna se posle 15 godina vratila u takmičenje. Iz ABA lige su prošle sezone ispali Cibona i Mornar.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Grupa A: Partizan, Dubai, Kluž, Studentski centar, Igokea, FMP, Borac, Split i Krka.
GRUPA B: Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija, Spartak, Bosna, Mega, Zadar, Ilirija i Beč.
Klubovi će odigrati 18 utakmica u grupi, a četiri najbolje ekipe iz obe grupe plasiraće se u Top 8 fazu takmičenja.
Partizan brani titulu šampiona ABA lige, pošto je prošle sezone u finalu plej-ofa pobedio Budućnost.
Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu
Preporučujemo
"BIO SAM IZNENAĐEN!" Kevin Panter o dolasku Džabarija Parkera u Partizan
08. 08. 2025. u 10:57
NIŠTA OD PARTIZANA? Čarl Bejsi želi da ostane u NBA ligi
02. 08. 2025. u 21:57
UROŠ TRIFUNOVIĆ SE VRAĆA U EVROLIGU: Bivši košarkaš Partizana ponovo u Beogradu?
01. 08. 2025. u 14:29
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
08. 08. 2025. u 07:05
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje
Crvena zvezda i Leh su se sastali u Poznanju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a tom prilikom domaća publika oduševila je celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
07. 08. 2025. u 19:55
"VREME JE DA SE RAT OKONČA!" Zelenski izneo tri ukrajinska zahteva za dugoročni mir sa Rusijom
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon što je dogovoren sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa i otkrio šta su njegovi ciljevi na mirovnim pregovorima.
07. 08. 2025. u 16:00
Komentari (0)