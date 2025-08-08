ABA LIGA: Partizan započinje odbranu titule protiv Krke, Zvezda na Hrvate u prvom kolu nove sezone

Nova sezona košarkaške ABA lige počinje 3. oktobra, branilac titule Partizan dočekaće Krku u prvom kolu, dok će Crvena zvezda ugostiti Zadar, saopštilo je danas rukovodstvo takmičenja.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanovic

Kako se navodi na sajtu ABA lige, Partizan će 6. oktobra igrati protiv Krke, dok će se istog dana sastati Zvezda i Zadar.

Partizan će zatim u drugom kolu 11. oktobra gostovati Splitu, a Zvezda će biti slobodna.

Za razliku od prethodnih sezona, ekipe će biti podeljene u dve grupe sa po devet timova pa će tako u svakom kolu po jedan klub iz grupe biti slobodan.

U novoj sezoni u ABA lige debitovaće Kluž, Ilirija i Beč, a Bosna se posle 15 godina vratila u takmičenje. Iz ABA lige su prošle sezone ispali Cibona i Mornar.

Grupa A: Partizan, Dubai, Kluž, Studentski centar, Igokea, FMP, Borac, Split i Krka.

GRUPA B: Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija, Spartak, Bosna, Mega, Zadar, Ilirija i Beč.

Klubovi će odigrati 18 utakmica u grupi, a četiri najbolje ekipe iz obe grupe plasiraće se u Top 8 fazu takmičenja.

Partizan brani titulu šampiona ABA lige, pošto je prošle sezone u finalu plej-ofa pobedio Budućnost.

