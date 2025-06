"NIKOLA, NISI TI TAJ"! Ameri gledaju i ne veruju kako je saigrač opleo po Jokiću

NIKOLA Jokić je najbolji igrač na svetu u poslednjih pet godina iako ove sezone nije osvojio MVP titulu.

Ipak, Demarkus Kazins smatra da, uprkos tome, nije superzvezda. Dečko koji je u jednom delu svoje karijere delio svlačionici sa Srbinom u Denveru šokirao je američku, ali i svetsku javnost.

- Ne možeš biti superzvezda ako si poznat samo u Americi. Ja to ne smatram superzvezdom. Liga je veća od toga, to je globalni brend. Kada počneš da imaš globalni uticaj, tada ulaziš u status superzvezde. Mislim da je to kombinacija više stvari. Harizma, takođe. Mislim, koliko god Jokić bio sjajan, ne možeš da ga prodaš. Ne možeš da ga marketinški iskoristiš jer nije ta ličnost, i to je njegov izbor. Imao sam priliku da mi bude saigrač. Njega reflektori ne zanimaju, ne želi da bude takav tip - poručio je američki košarkaš.

Košarkaš poreklom iz Alabame je potom naveo igrača za kojeg smatra da je pravi primer nosioca takvog statusa.

- A onda imaš momke poput Entonija Edvardsa, sve što kaže je zlato, znaš na šta mislim? Tako da, naravno, harizma je bitna. Mislim da je to spoj svih tih stvari. To je ono što te čini superzvezdom - zaključio je Kazins, koji poslednjih godina od kada je napustio Denver igra samo u egzotičnim zemljama. A zadnja destinacija mu je Mongolija.

