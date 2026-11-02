Evroliga ne prašta: Žestoke kazne za Crvenu zvezdu i Partizan

Evroliga kaznila večite.

FOTO: N. Skenderija

Evroliga je objavila disciplinske odluke zbog nemilih scena koje su viđene u 7. kolu Evrolige na meču Partizan - Crvena zvezda

Crveno-beli su kažnjeni sa 115.000 evra, uz zabranu prisustva navijača na narednih pet gostovanja u Evroligi. Partizan je kažnjen sa ukupno 49.000 evra zbog upotrebe pirotehnike i lasera, uvredljivog ponašanja navijača, ubacivanja predmeta, ulaska na teren i nedovoljnih bezbednosnih mera.

U delu saopštenja koji se odnosi na crno-bele pominje se i uslovno odloženo ograničenje kapaciteta dvorane tokom sezone 2026/27, koje bi bilo aktivirano u slučaju novog prekršaja člana 29.1.f Disciplinskog kodeksa.

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