Legendari Amerikanac udario na Armstronga: „Radio je stvari koje ne mogu javno da izgovorim“

Umešana je i porodica Grega Lemonda

PATRICK KOVARIK / AFP / Profimedia

Nekadašnji trostruki osvajač Tur de Fransa Greg Lemond ponovo je govorio o dugogodišnjem sukobu sa Lensom Armstrongom, otkrivajući da taj sukob dvojice biciklista iz SAD ije ostavio posledice samo na njihov odnos već je pogodio i njegovu porodicu.

Lemond, veliki borac protiv dopinga, nagovestio je da bi jednog dana mogao da otkrije više detalja o onome što se dešavalo između njih.

Gostujući u emisiji „Ravito“, koju proizvodi francuski list „Le Telegram“, Lemond se osvrnuo na odnos sa nekadašnjim kolegom i objasnio kako se njegovo mišljenje o Armstrongu vremenom promenilo. Ipak, naglasio je da u početku nije sumnjao u njegove rezultate.

- Ne, nisam imao sumnje u njega - odgovorio je Lemond na pitanje da li je još u ranoj fazi Armstrongove karijere posumnjao u njegove nastupe.

Prema njegovim rečima, sve se promenilo početkom ovog veka, nakon razgovora sa mehaničarem koji je radio za obojicu.

- Moj mehaničar je bio i njegov mehaničar. Godine 2000. rekao mi je sve. Tada sam dobio sve informacije o tome šta je radio - ispričao je Lemond.

Lemond je vremenom postao jedan od najglasnijih kritičara Armstronga, javno dovodeći u pitanje njegove rezultate tokom dominacije na Turu de Fransu. Armstrong je na kraju ostao bez svih sedam titula osvojenih na najvećoj svetskoj biciklističkoj trci, posle istrage američke antidoping agencije (USADA), a 2013. godine priznao je da je koristio nedozvoljena sredstva.

Ipak, Lemond tvrdi da njegovo nezadovoljstvo nije bilo povezano samo sa dopingom, već i sa Armstrongovim odnosom prema drugim ljudima.

- Više je stvar u tome kako se ophodio prema ljudima, jer se prema meni veoma loše ponašao dugo vremena - rekao je nekadašnji šampion.

Posebno mu je smetalo Armstrongovo ponašanje prema drugim biciklistima, a pomenuo je i način na koji se odnosio prema Marku Pantaniju tokom etape na Mon Vantuu 2000. godine.

- Ne sviđa mi se njegov odnos prema drugim vozačima, to me nervira - dodao je Lemond.

Na pitanje da li je osetio zadovoljstvo kada je Armstrongova karijera doživela krah, Lemond je govorio o ličnim posledicama njihovog sukoba.

- Jedino čemu sam se nadao jeste da me ostavi na miru. Radio je stvari koje ne mogu ni javno da izgovorim jer se tiču moje porodice. Jednog dana ću to obelodaniti, jer ono što je radio trajalo je sve do pre sedam ili osam godina. To je ludilo. Ne želim čak ni da razgovaram s njim. On je loš čovek. Da, loš čovek - zaključio je trostruki pobednik Tura de Fransa.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.