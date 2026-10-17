"Volim da proučavam evropske trenere" Darko Rajaković o saradnji sa evroligaškim strategom

Darko Rajaković o evropskoj košarci.

FOTO: Tanjug/AP Photo/David Dermer

Trener Toronta Darko Rajaković ovog leta je ugostio Pedra Martineza, aktuelnog trenera Real Madrida i nije krio zadovoljstvo zbog toga.

Srpski stručnjak je u razgovoru za Mundo Deportivo objasnio koliko mu takvi susreti znače u poslu koji zahteva stalno usavršavanje.

- Trenerski posao je neprekidan proces, kao i sam sport. Uvek tražite načine da napredujete. Igra se menja, igrači se menjaju, sve se menja. Svaka sezona je nova priča i svakog leta pokušavam da pronađem vreme da analiziram naš tim, ali i trendove u svetu.

Posebno prati rad evropskih kolega, a saradnju sa Martinezom izdvojio je kao dragoceno iskustvo.

- Volim da proučavam evropske trenere, gledam šta rade i šta možemo da preuzmemo i naučimo od njih. Ugostili smo jednog od najboljih evropskih trenera, Pedra Martineza. Proveo je nekoliko dana sa nama u Las Vegasu i bilo je to sjajno iskustvo. Prošle sezone vodio je Valensiju, koja je imala najbolji napad u Evroligi. Uvek postoje prilike da se povežem sa kolegama i učim.