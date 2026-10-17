"Volim da proučavam evropske trenere" Darko Rajaković o saradnji sa evroligaškim strategom
Darko Rajaković o evropskoj košarci.
Trener Toronta Darko Rajaković ovog leta je ugostio Pedra Martineza, aktuelnog trenera Real Madrida i nije krio zadovoljstvo zbog toga.
Srpski stručnjak je u razgovoru za Mundo Deportivo objasnio koliko mu takvi susreti znače u poslu koji zahteva stalno usavršavanje.
- Trenerski posao je neprekidan proces, kao i sam sport. Uvek tražite načine da napredujete. Igra se menja, igrači se menjaju, sve se menja. Svaka sezona je nova priča i svakog leta pokušavam da pronađem vreme da analiziram naš tim, ali i trendove u svetu.
Posebno prati rad evropskih kolega, a saradnju sa Martinezom izdvojio je kao dragoceno iskustvo.
- Volim da proučavam evropske trenere, gledam šta rade i šta možemo da preuzmemo i naučimo od njih. Ugostili smo jednog od najboljih evropskih trenera, Pedra Martineza. Proveo je nekoliko dana sa nama u Las Vegasu i bilo je to sjajno iskustvo. Prošle sezone vodio je Valensiju, koja je imala najbolji napad u Evroligi. Uvek postoje prilike da se povežem sa kolegama i učim.
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