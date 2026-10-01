"Zbog povrede se nije vraćao u igru": Navaro zabrinuo navijače Zvezde
Košarkaši Crvene zvezde upisali su prvu pobedu u sezoni, ali je trener Ibon Navaro zabrinuo zvezdaše.
Treća je bila sreća, Zvezda je savladala Efes rezultatom 77:72, a nakon meča Navaro je na konferenciji za medije govorio o Džonatanu Motliju.
Motli je dobro počeo, ali se u nastavku meča nije vraćao na parket.
- Mislim da je bio sjajan, ali povreda prepone mislim da ga je udaljila sa parketa. Prošla utakmica nije bila dobra u napadačkom smislu, ali je u odbrani bio sjajan. Nažalost večeras zbog te povrede nije mogao da se vrati - rekao je Navaro.
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