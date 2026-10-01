Navaro o dolasku Rijere na Zvezdin meč: Španac otkrio ko mu je idol i šta mora da se ispravi!

Crvena zvezda posle velike borbe savladala Efes iz Istanbula.

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Uspeli su crveno-beli da konačno "skinu mrak" i dođu do prvog trijumfa u novoj sezoni Evrolige.

Zahvaljujući sjajnom Čimi Monekeu pobeđen je dvostruki šampion Evrope, a trener domaćih Ibon Navaro stigao je do premijernog uspeha na klupi Beograđana.

Španac je na konferenciji za medije priznao zašto je bitna ova pobeda:

- Važna utakmica. Ne samo zbog rezultata, ne možemo samopouzdanje da gradimo na rezultatu, nego na stvarima koje radimo na terenu. Iskoristili smo dobro slobodan dan između dve utakmice. Ovaj rezultat će sigurno dati razlog za zadovoljstvo našim navijačima. Mi smo se borili imali smo loš šut za dva i tri poena, ali iskontrolisali smo broj izgubljenih lopti. Pokušali smo da trčimo više nego što radimo, mislim da smo 30 napada odigrali u brzom ritmu, što je više od prethodnih mečeva. - rekao je Navaro.

Nastavio je u istom tonu:

- Nije bilo pogrešnih pasova u kontranapadima i sličnih stvari. Dodavali smo lopte igračima na pravim igračima. Sledeća stvar koju treba da uradimo da stavimo akcenat na 5 na 5. Kako trčimo po terenu i dodajemo, imali smo 10 ukradenih lopti, što je bio faktor pobede. Ako ih nemamo, bilo bi teže da trčimo u napadu. Mislim da smo konačno napravili dobar korak u pravcu što želimo da postanemo, ali imamo još vremena za napredovanje.

Prokomentarisao je učinak kapitena Ognjena Dobrića, koji se za razliku od prva dva meča više našao u igri, kao i Kevina Kramera:

- Možda smo penalima i ranijim šutevima mogli mirnije da zatvorimo meč, ali Dobrić je odradio lavovski posao. Imao je zadatak da zaustavi Džejmsa, a potom smo ga prebacili na Džordan Lojda i Metjua Strazela. On je najiskusniji u ekipi, ali je izašao iz povrede i ne možete ga odmah baciti u vatru 25 minuta bez kontrole. Kramer i on su podigli nivo agresivnosti, skoka i defanzivnog intenziteta, bili su ključni faktori za preokret energije.

Priznaje da ne oseća olakšanje posle pobede:

- Za mene, mnogo je važnije za ljude koji su oko mene. Svima je bila potrebna, ali za mene nije poenta u rezultatu, nego u stvarima koje treba da radimo. Ako ih ovako radimo, većinu mečeva ćemo dobiti. Danas je bilo mnogo bolje, ali nije završeno.

Prilagođavanje za sastav prve petorke, menjao je rotacije tokokm meča:

- Samo 48 sati posle prethodne utakmice, jasno je da nisu bili svi spremni da igraju novu. Neki igrači su bolje rešenje za jednu, a neki za drugu. U odnosu na to donosiću odluke, nekad ću pogrešiti. Svkaom igraču je potrebno da uđe u ritam, zato smo menjali plejmejkere, Stefana smo ubacili u prvoj četvrtini, umesto u trećoj, sve to da bismo promenili energiju tima. Ne zato štio je rezultat bio loš, nego da promenimo intenzitet tima.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

O Vajler-Bebu i da li je imao slobodu da šutira, odbrana mu je bila na visokom nivou:

- Vidite da je posle svakog treninga to normalno, pričamo o različitim stvarima. Nik je ispao iz dobrog raspoloženja, ali postoje druge stvari koje može dobro da radi. Za igrače je sve proces, igra koju gradimo. Pronašli smo Tajsona da odigra dobru utakmicu, neka to bude naša snaga, svako veče neka bude drugi. Posle ovog nikad nećete znati koga da zaustavite, da biste pobedili Zvezdu.

Priznaje da još mora da se radi u odbrani...

- Ponavljam, naše samopouzdanje se ne bazira na rezultatima, nego da li napredujemo da li smo dobro radili u odnosu na Žalgiris i Hapoel. Da se na tome bazira, ni večeras ne bismo odigrali dobro. Ako ste pod velikim stresom, teško ćete naći mirnoću, to je recimo šut. Nije da smo sada bolji što smo pobedili, nego jednostavno moramo da budemo sve bolji i bolji. Još uvek moramo da unapredimo mnoge stvari, odbranu 1 na 1, napad je proces. Imamo neke igrače koji imaju poene, ali koji su i divlji na terenu, pokušavaju da zarše asistencijom ili košem. Moramo da ih ubacujemo u sistem.

Nešto slabiju partiju Krisa Džonsa nije hteo da komentariše, već je uzvratio:

- Tajson Karter je igrao sjajno. Džons večeras nije bio na svom uobičajenom nivou, ali su iskočili Nik i Tajson Karter. Rekao sam momcima u svlačionici da je upravo to naša najveća snaga - da u svakom trenutku neko drugi može da preuzme odgovornost.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Trener fudbalera Zvezde, Albert Rijera je bio specijalni gost. Navaro je otkrio da li su pričali:

- Da, došao je u svlačionicu posle utakmice. Bilo je sjajno, nekad dođe svaki put, sjajno je imati ga uz nas. Nadamo se da će ovako biti i za vikend.

Na kraju je prokomentarisao dugo poznanstvo sa Pablom Lasom...

- Kad sam imao 15-16 godina, Pavlo je igrao za klub iz mog grada i bio mi je idol. Posle toliko godina bilo mi je drago, on je legenda, uvek je zadovoljstvo sresti se sa njim. Naše porodice se odlično poznaju.

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