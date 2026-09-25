Košarka

Crno na belo: Direktor otkrio koliki je budžet Alimpijevićevog Bešiktaša!

Новости онлине/С.С.

25. 09. 2026. u 15:37

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Srpski stručnjak dobio priliku da debituje u Evroligi, utakmicom protiv Valensije.

Црно на бело: Директор открио колики је буџет Алимпијевићевог Бешикташа!

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Generalni menadžer Bešiktaša Nedim Jučel otkrio je da će budžet kluba za novu sezonu na sva tri fronta biti 20.000.000 evra.

Crno-beli iz Istanbula raspolažu sa devet do 10 miliona evra, koje idu na plate, dok turski tim i dalje traži organizatora igre i klasičnu "peticu".

- Trenutno je naš budžet za igrače od 9 do 10 miliona evra. Međutim, kad se dodaju porezi, putni troškovi i ostali troškovi organizacije, ukupni troškovi dostižu 20.000.000 evra. To su zaista velike cifre - istakao je Nedim Jučel.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pošto su prošle sezone igrali finale Evrokupa, izabranici Dušana Alimpijevića su spremni za povratak u Evroligu.

Poslednji put u ovom takmičenju su igrali u sezoni 2012/13. a večeras će dočekati Valensiju, koja se pojačala dolaskom Nikole Mirotića.

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