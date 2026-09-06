Fudbal

Stefan Lukasen posle pobede nad Partizanom: "Trijumf u derbiju je uvek sjajna stvar" (VIDEO)

В.М.

06. 09. 2026. u 22:45

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SVOJE utiske nakon trijumfa Crvene zvezde u večitom derbiju izneo je i Stefan Lukasen koji je odigrao svih devetset minuta na svom debiju u najvećoj utakmici srpskog fudbala.

Стефан Лукасен после победе над Партизаном: Тријумф у дербију је увек сјајна ствар (ВИДЕО)

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Zadovoljan je bio pobedom i reakcijom nakon ranog primljenog gola.

- Dobra pobeda, igrali smo dobro, uprkos ranom golu smo se borili i brzo se vratili, trijumf u derbiju je uvek sjajna stvar - započeo je Lukasen.

Dodao je da je ekipa mogla ranije da "zatvori" utakmicu.

- Mogli smo ranije da završimo utakmicu u drugom poluvremenu, na našu nesreću nismo to učinili, ali na kraju smo osvojili bitna tri boda 

Upitan je kako se osećao nakon rano primljenog pogotka.

- To nikada nije dobar osećaj, naravno da želiš dobro da kreneš utakmicu, pripremili smo se da krenemo mnogo bolje, primili smo gol u prvom minutu, ali nakon toga smo se regrupisali i mislim da smo bili bolji tim na terenu - zadovoljno je rekao štoper crveno-belih.

Za kraj je upitan šta misli o atmosferi i kako se ekipa privikava na novog trener.

- Navijači su bili sjajni, a što se tiče novog trenera, napredujemo, treniramo naporno svaki dan, idemo korak po korak i bićemo sve bolji - završio je Lukasen.

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