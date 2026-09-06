Stefan Lukasen posle pobede nad Partizanom: "Trijumf u derbiju je uvek sjajna stvar" (VIDEO)
SVOJE utiske nakon trijumfa Crvene zvezde u večitom derbiju izneo je i Stefan Lukasen koji je odigrao svih devetset minuta na svom debiju u najvećoj utakmici srpskog fudbala.
Zadovoljan je bio pobedom i reakcijom nakon ranog primljenog gola.
- Dobra pobeda, igrali smo dobro, uprkos ranom golu smo se borili i brzo se vratili, trijumf u derbiju je uvek sjajna stvar - započeo je Lukasen.
Dodao je da je ekipa mogla ranije da "zatvori" utakmicu.
- Mogli smo ranije da završimo utakmicu u drugom poluvremenu, na našu nesreću nismo to učinili, ali na kraju smo osvojili bitna tri boda
Upitan je kako se osećao nakon rano primljenog pogotka.
- To nikada nije dobar osećaj, naravno da želiš dobro da kreneš utakmicu, pripremili smo se da krenemo mnogo bolje, primili smo gol u prvom minutu, ali nakon toga smo se regrupisali i mislim da smo bili bolji tim na terenu - zadovoljno je rekao štoper crveno-belih.
Za kraj je upitan šta misli o atmosferi i kako se ekipa privikava na novog trener.
- Navijači su bili sjajni, a što se tiče novog trenera, napredujemo, treniramo naporno svaki dan, idemo korak po korak i bićemo sve bolji - završio je Lukasen.
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