"Nikola Jokić mi ne bi kročio na teren"! Košarkaški svet u neverici nakon izjave poznatog sportiste

Pa, dokle više ide američka zloba i zavist?

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Naime, nekadašnji NFL igrač i otac braće Lonza i Lamela, Lavar Bol, privukao je pažnju javnosti kontroverznom izjavom o Nikoli Jokiću.

Bol je u jednoj emisiji, u kojoj je bio zajedno sa Dvajtom Hauardom, poručio da za najboljeg košarkaša sveta, Nikolu Jokića, ne bi bilo mesta u njegovom sistemu igre, iako je priznao da srpski centar zna da igra košarku.

- Džoker je igrač, zna da igra košarku. Ali kod mene, on ne bi kročio na teren. Moja ekipa bi trčala, a ako nemate visokog igrača dovoljno atletičnog da "leti" po terenu i završava alej-upove, onda nemate šanse. Ne želim da čekam da neko dođe do koša, okrene leđa i vikne: "Spreman sam, dodajte mi loptu".

LaVar Ball says Nikola Jokić would never fit into a system he runs because “he can’t run” like other NBA players, while still praising Jokić for mastering his own unique style. LaVar and Dwight Howard also debate whether Victor Wembanyama needs to add more weight to become even… pic.twitter.com/M3raTRX7NY — THE PAINT NBA (@ThePaintNBA) August 31, 2026

Podsetimo, Bol je nastupao u NFL igrajući za Njujork Džetse i Karolina Panterse, mada ga javnost najviše prepoznaje po ovakvim i sličnim izjavama. Njegovi sinovi, Lonzo i Lamelu si bili među prva tri bika na NBA draftu. Lonzo je imao problema sa povredama pa trenutno nema klub, dok Lamelo, koji je pre nekoliko godina bio deo Ol star meča, nastupa za Minesotu.