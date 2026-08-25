Važno saopštenje KSS: Ko hoće da gleda čudesnog Jokića i Srbiju mora da plati ovaj iznos!

"Orlove" čekaju mečevi odluke za plasman na Mundobasket.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Košarkaška reprezentacija Srbije u petak dočekuje Island u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027.

Da bi "orlovi" sigurno odleteli u Katar naredne godine, neophodne su im pobede nad "ribarima", kao i u Pezaru tri dana kasnije protiv večitog dužnika Italije.

Zbog toga su iz KSS pozvali sve navijače da ponovo ispune Beogradsku arenu do poslednjeg mesta, kao u prijateljskom meču sa Francuskom.

Posle prethodnih mečeva pred punim tribinama, „Orlovi“ žele još jednu veliku podršku sa tribina u borbi za plasman na Mundobasket. KSS poziva navijače da u što većem broju dođu u Arenu i pruže podršku najboljem igraču sveta Nikoli Jokiću, Nikoli Joviću, Marku Guduriću i ostalim asovima čete Dušana Alimpijevića.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

- Treba nam novi spektakl! Treba nam ponovo 20.000 navijača! Obezbedite svoju ulaznicu, da napravimo novu fantastičnu atmosferu i pomognemo nacionalnom timu Srbije da pobedi! Neka hala cela bude plavo-bela! - poručuju iz KSS.

Utakmica Srbija - Island na programu je u petak, 28. avgusta, od 20 časova u Areni.

Ulaznice za ovaj duel kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. prodaju se putem Tiket Vižna, onlajn i na njihovim prodajnim mestima.

Zainteresovani mogu da kupe ulaznice na ovom linku.

Ulaznice mogu da se kupe po cenama:

Nivo 200 VIP – 6.000 dinara

Nivo 200 kategorija 1 – 4.000 dinara

Nivo 200 kategorija 2 – 2.000 dinara

Nivo 400 kategorija 1 – 800 dinara

Nivo 400 kategorija 2 – 500 dinara

Počasna mesta pored terena red 1 – 25.000 dinara

Počasna mesta pored terena red 2 – 22.000 dinara

Počasna mesta pored terena red 3 – 19.000 dinara

Počasna mesta pored terena red 4 – 16.000 dinara

Počasna mesta pored terena bok 1 – 23.000 dinara

Počasna mesta pored terena bok 2 – 20.000 dinara

Počasna mesta pored terena bok 3 – 17.000 dinara

Počasna mesta pored terena bok 4 – 14.000 dinara

Skaj boks sedenje – 12.000 dinara

Skaj boks stajanje – 6.000 dinara

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