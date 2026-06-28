PREOKRETOM DO ISTORIJE! Dr Kongo savladao Uzbekistan i plasirao se u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva
Fudbaleri Dr Konga savladali su Uzbekistan sa 3:1 i plasirali se u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva kao trećeplasirani tim grupe K.
Prava ludnica i ogroman preokret viđeni su u drugom meču grupe K. Reprezentacija DR Konga uspela je da se izdigne iz pepela i savlada Uzbekistan sa 3:1, obezbedivši plasman u šesnaestinu finala Mundijala.
Azijska selekcija je šokirala Kongo već u 10. minutu kada je najbolji strelac u istoriji te zemlje, Eldor Šomurodov, doneo rano vođstvo i doveo afrički tim na rub eliminacije.
Ipak, u drugom poluvremenu usledio je furiozni povratak Konga – prvo je Joan Visa u 68. minutu izjednačio iz penala, da bi erupciju oduševljenja doneo Fiston Majele u 78. Ipak to nije bilo sve, Visa je pogodio i u četvrtom minutu nadokane i doneo istorijski uspeh ovoj selekciji.
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