Fudbal

PREOKRETOM DO ISTORIJE! Dr Kongo savladao Uzbekistan i plasirao se u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva

Filip Milošević

28. 06. 2026. u 03:45

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Fudbaleri Dr Konga savladali su Uzbekistan sa 3:1 i plasirali se u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva kao trećeplasirani tim grupe K.

ПРЕОКРЕТОМ ДО ИСТОРИЈЕ! Др Конго савладао Узбекистан и пласирао се у шеснаестину финала Светског првенства

Foto: AP Photo/Mike Stewart

Prava ludnica i ogroman preokret viđeni su u drugom meču grupe K. Reprezentacija DR Konga uspela je da se izdigne iz pepela i savlada Uzbekistan sa 3:1, obezbedivši plasman u šesnaestinu finala Mundijala.

Azijska selekcija je šokirala Kongo već u 10. minutu kada je najbolji strelac u istoriji te zemlje, Eldor Šomurodov, doneo rano vođstvo i doveo afrički tim na rub eliminacije.

Ipak, u drugom poluvremenu usledio je furiozni povratak Konga – prvo je Joan Visa u 68. minutu izjednačio iz penala, da bi erupciju oduševljenja doneo Fiston Majele u 78. Ipak to nije bilo sve, Visa je pogodio i u četvrtom minutu nadokane i doneo istorijski uspeh ovoj selekciji.

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