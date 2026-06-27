uživoPRENOS, KOLUMBIJA - PORTUGAL: Borba za prvo mesto u grupi!
Duel Portugala i Kolumbije (01.30) u poslednjem kolu Grupe K mogao bi da bude jedna od najvažnijih utakmica dosadašnjeg dela Svetskog prvenstva. Ne samo zbog borbe za prvo mesto, već i zbog puta koji pobednika čeka u nokaut fazi. Vi ovaj meč možete uživo pratiti na portalu Novosti.
UOČI MEČA:
Kolumbija je već obezbedila prolaz dalje posle pobeda nad Uzbekistanom i DR Kongom, dok je Portugal došao do četiri boda remijem sa DR Kongom i ubedljivom pobedom nad Uzbekistanom. To znači da Kolumbiji za prvo mesto odgovara i remi, dok Portugal mora da pobedi ako želi na vrh grupe.
Pobednik Grupe K u šesnaestini finala ide na jednu od trećeplasiranih reprezentacija, a zatim bi u osmini finala mogao da igra protiv pobednika duela Švajcarska – još jedna trećeplasirana selekcija. Tek u četvrtfinalu na tom putu mogao bi da se pojavi jedan od najvećih favorita, Argentina.
Sa druge strane, drugoplasirani iz Grupe K dobija znatno teži put. Već u prvoj nokaut rundi čeka ga drugoplasirani iz Grupe L, u kojoj su Engleska, Hrvatska i Gana, a potom bi se u osmini finala mogao ukrstiti sa Španijom.
Zbog toga ovaj meč ne odlučuje samo ko će završiti prvi u grupi, već može ozbiljno da oblikuje čitav kostur završnice Mundijala.
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