Fudbal

HAOS NA MUNDIJALU! Otkazuje se utakmica u poslednji čas!?

Новости онлине

18. 06. 2026. u 00:51

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Meksički sindikat nastavnika CNTE planira blokade ulaza na stadion u glavnom gradu u sredu uveče, pred utakmicu Svetskog prvenstva u fudbalu između Kolumbije i Uzbekistana.

ХАОС НА МУНДИЈАЛУ! Отказује се утакмица у последњи час!?

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prema lokalnim medijima, protesti bi trebalo da traju tokom celog dana, a početak utakmice je zakazan za 20 časova po lokalnom vremenu.

Dnevnik Publimetro izvestio je da su u okviru tekućih protesta protiv reforme penzionih fondova planirana najmanje četiri marša i pet okupljanja.

U glavnom gradu je raspoređeno oko 11.000 policajaca, od čega 8.000 u okolini stadiona. Nekoliko stanica metroa i saobraćajnica ostalo je zatvoreno.

Bezbednosne mere su pooštrene, slično kao prošle nedelje tokom uvodne utakmice šampionata između domaćina Meksika i Južne Afrike.

Uprkos tome, tada je došlo do sukoba između demonstranata i policije na jednom od ulaza na stadion, podsetila je agencija DPA. Zbog svega navedenog, i dalje nije sigurno da li će se utakmica dve selekcije odigrati na kraju.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Rabotaйte, bratья! Oteli ga islamisti, on pokazao hrabrost! Putin ga proglasio herojem - ko je Rus koji stoji iza legendarnog pokliča

"Rabotaйte, bratья!" Oteli ga islamisti, on pokazao hrabrost! Putin ga proglasio herojem - ko je Rus koji stoji iza legendarnog pokliča