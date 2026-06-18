HAOS NA MUNDIJALU! Otkazuje se utakmica u poslednji čas!?

Meksički sindikat nastavnika CNTE planira blokade ulaza na stadion u glavnom gradu u sredu uveče, pred utakmicu Svetskog prvenstva u fudbalu između Kolumbije i Uzbekistana.

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Prema lokalnim medijima, protesti bi trebalo da traju tokom celog dana, a početak utakmice je zakazan za 20 časova po lokalnom vremenu.

Dnevnik Publimetro izvestio je da su u okviru tekućih protesta protiv reforme penzionih fondova planirana najmanje četiri marša i pet okupljanja.

U glavnom gradu je raspoređeno oko 11.000 policajaca, od čega 8.000 u okolini stadiona. Nekoliko stanica metroa i saobraćajnica ostalo je zatvoreno.

Bezbednosne mere su pooštrene, slično kao prošle nedelje tokom uvodne utakmice šampionata između domaćina Meksika i Južne Afrike.

Uprkos tome, tada je došlo do sukoba između demonstranata i policije na jednom od ulaza na stadion, podsetila je agencija DPA. Zbog svega navedenog, i dalje nije sigurno da li će se utakmica dve selekcije odigrati na kraju.