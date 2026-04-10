Zločin

ŽENA SE ZAKUCALA U DEVOJČICE NA TROTINETU U NOVOM PAZARU: Jedna preminula na putu do bolnice

Ana Đokić

10. 04. 2026. u 17:24

TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se danas na magistralnom putu kod Novog Pazara u kojoj je jedna devojčica (16) nastradala, dok je druga teško povređena.

Foto: N. Živanović

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada su se dve devojčice nalazile na električnom trotinetu u koji je udarilo putničko vozilo marke "folksvagen golf" pazarskih registarskih oznaka.

Jedna od devojčica bila je u izuzetno teškom stanju, te su lekari doneli odluku da ona hitno bude transportovana u veću tercijarnu zdravstvenu ustanovu. Ipak, uprkos naporima lekara, devojčica je podlegla povredama na putu do bolnice.

Putničkim vozilom upravljala je žena, a okolnosti pod kojima je došlo do nesreće će biti utvrđene nakon policijskog uviđaja.

Za sada nije poznato stanje druge devojčice, a ona je prevezena u Opštu bolnicu.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.

(Informer)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

