ŽENA SE ZAKUCALA U DEVOJČICE NA TROTINETU U NOVOM PAZARU: Jedna preminula na putu do bolnice

TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se danas na magistralnom putu kod Novog Pazara u kojoj je jedna devojčica (16) nastradala, dok je druga teško povređena.

Foto: N. Živanović

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada su se dve devojčice nalazile na električnom trotinetu u koji je udarilo putničko vozilo marke "folksvagen golf" pazarskih registarskih oznaka.

Jedna od devojčica bila je u izuzetno teškom stanju, te su lekari doneli odluku da ona hitno bude transportovana u veću tercijarnu zdravstvenu ustanovu. Ipak, uprkos naporima lekara, devojčica je podlegla povredama na putu do bolnice.

Putničkim vozilom upravljala je žena, a okolnosti pod kojima je došlo do nesreće će biti utvrđene nakon policijskog uviđaja.

Za sada nije poznato stanje druge devojčice, a ona je prevezena u Opštu bolnicu.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.

(Informer)