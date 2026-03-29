"NI ON NI OTAC NISU HTELI DA DOĐU!" Andrija Živković odbio Crvenu zvezdu

Kapiten PAOK-a i nekadašnji as Partizana, Andrija Živković, odbio je najvećeg rivala crno-belih Crvenu zvezdu.

Krajem 2015. godine, tadašnji biser FK Partizan odbio je unosan transfer u Benfiku vredan pet miliona evra. Umesto toga, odlučio je da sačeka istek ugovora i kao slobodan igrač promeni sredinu, što je crno-bele koštalo dodatnih 2,5 miliona evra zbog penala prema menadžeru Piniju Zahaviju.

Situaciju je pokušao da iskoristi večiti rival FK Crvena zvezda, ali do dogovora nije došlo. O tome je otvoreno govorio bivši trener crveno-belih Miodrag Božović.

"Andrija Živković je bio želja, jer je ušao u neki spor sa Partizanom, ali ni on ni otac nisu želeli da dođe u Zvezdu", rekao je Božović za "Meridian sport".

Crnogorski stručnjak otkrio je i da to nije bio jedini slučaj u kojem klub iz Ljutice Bogdana nije uspeo da realizuje planirane dolaske.

"Nismo mi u tom momentu mogli da dovodimo igrače koji su jaka imena. Bio je taj neki Rumun Budesku koji se spominjao. Žuleta Stojkovića sam želeo da dovedem, takođe. Mirka Ivanića smo hteli svi u klubu, ali ni on ni njegov agent Zoran Pavlović nisu želeli da on bude u Zvezdi. Baš im se nije dolazilo, a zvali smo ga i mislim da nam je svima bio najveća želja", dodao je Božović.

Ipak, vreme je donelo preokret. Mirko Ivanić je kasnije stigao na stadion "Rajko Mitić" i izrastao u jednog od ključnih igrača generacije koja je nizala trofeje – sedam titula i šest kupova.

