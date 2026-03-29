"TO MORA PRESTATI!" Putinov pomoćnik poziva SAD i Izrael da prekinu kontinuirano bombardovanje Irana

SJEDINjENE Američke Države i Izrael moraju da okončaju napade na Iran jer je kontinuirano bombardovanje užasno, izjavio je danas pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

- Trenutno su SAD zauzete rešavanjem situacije oko Irana koju su same stvorile zajedno sa svojim izraelskim prijateljima. Pa, možemo im samo poželeti sreću jer je nastavak bombardovanja jednostavno užasan. To mora prestati - ocenio je Ušakov, prenosi Sputnjik.

Istovremeno, vicepremijer Rusije Aleksandar Novak ocenio je da će rešavanje posledica krize na Bliskom istoku trajati najmanje nekoliko meseci i dodao je da je svet duboko šokiran.

- Kriza je zaista onakva kakvu niko nije mogao ni da zamisli. Nikada se nije dogodila u takvim razmerama. Svet je duboko šokiran. Čak i ako se sukob završi danas, posledice će se osećati još najmanje nekoliko meseci - rekao je Novak za ruske medije.

SAD i Izrael pokrenuli su 28. februara vojnu operaciju protiv Irana u kojoj su pogođeni veliki iranski gradovi, uključujući prestonicu, Teheran.

Bela kuća je opravdala vojnu operaciju protiv Irana navodeći kao razlog za vojne udare raketne i nuklearne pretnje Teherana.

Revolucionarna garda Irana najavila je veliku operaciju odmazde i napade na ciljeve u Izraelu, ali u iranskim vazdušnim udarima takođe su pogođeni američki ciljevi u Bahreinu, Jordanu, Kataru, Kuvajtu, UAE i Saudijskoj Arabiji.

U udarima SAD i Izraela na Iran ubijeni su iranski vrhovni verski vođa ajatolah Ali Hamnei i nekoliko drugih ključnih iranskih zvaničnika.

(Tanjug)

TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja