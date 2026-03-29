Politika

BRNABIĆEVA: Nemate pojma o izborima, zato vam treba i pomoć ovih sa hrvatskim tablicama

В.Н.

29. 03. 2026. u 13:40

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić na svom zvaničnom Iks profilu demantovala je laži Stranke Slobode i pravde.

БРНАБИЋЕВА: Немате појма о изборима, зато вам треба и помоћ ових са хрватским таблицама

Foto Tanjug

"Aman, prestanite da lupate gluposti. Kakve duple kutije?!?!? Ljudi u Srbiji treba da znaju da je ukupan broj izdatih akreditacija za posmatrače na ovim lokalnim izborima (u samo 10 lokalnih samouprava): 6.752 (21 stranih i 6.731 domaćih)! Na to onda dolaze i članovi biračkih odbora (stalni sastav i prošireni sastav). Ukupan broj članova biračkih odbora je 6.774 (stalni sastav 2.490 i prošireni sastav 4.284). Pa ko na takvu kontrolu može da unese duplu kutiju?? Ali ovo samo pokazuje koliko pojma nemate ni o izborima ni o politici, i zašto ste tu gde jeste, i zašto vam je potreba pomoć svih ovih sa hrvatskih registarskim tablicama koji krstare po našim lokalnim samoupravama" navela je Brnabićeva na Iksu. 

Inače, ustaše su danas okupirale mesta u kojima se održavaju izbori u Srbiji i pružaju kako transportnu, tako i medijsku logistiku.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OGLASIO SE KREMLJ O RAZGOVORU VUČIĆA I PUTINA

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Ruske federacije Vladimir Putin razgovarali su danas, između ostalog, o situaciji na Balkanu i istakli fundamentalni značaj Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN za rešavanje pitanja AP Kosova i Metohije, saopštila je pres služba Kremlja.

30. 03. 2026. u 13:39

