NAJNOVIJE INFORMACIJE O TRENERSKOJ LEGENDI! Evo u kakvom je stanju! Hitno saopštenje Saveza!

29. 03. 2026. u 13:15

Pošto mu je pozlilo na treningu, odmah primljen u bolnicu.

Selektor fudbalera Rumunije Mirčea Lučesku se oseća bolje, ali će ostati u bolnici do daljnjeg, a ekipu će protiv Slovačke vodi Jonel Gane, saopštio je Fudbalski savez Rumunije (FSR).

"Selektor Lučesku je u Univerzitetskoj bolnici, gde se podvrgava dijagnostičkim ispitivanjima i terapijskim intervencijama neophodnim za stabilizaciju srčanog ritma. Državni tim će večeras otputovati u Bratislavu bez Lučeskua, jer će on ostati hospitalizovan radi praćenja i specijalizovanog lečenja. Obaveze za utakmicu protiv Slovačke preuzeće bivši internacionalac Jonel Gane, pomoćni trener prvog reprezentativnog tima", stoji u saopštenju FSR.

Lučesku je ranije danas hitno primljen u bolnicu, pošto mu je pozlilo tokom sastanka ekipe pred prijateljski meč protiv Slovačke.

Podsetimo, fudbalska reprezentacija Rumunije neće učestvovati na predstojećem Mundijalu, jer je u polufinalu baraža poražena u Turskoj, koja će u finalu igrati protiv lažne države Kosovo u utorak (20.45).

ISCRPLjIVANjE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu

IZVORI iz Pentagona izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog brzog iscrpljivanja arsenala krstarećih raketa BGM-109 Tomahavk američke mornarice tokom tekućih ratnih napora koje predvode SAD protiv Irana, a zvaničnici su u razgovoru za Vašington post naglasili da je pitanje iscrpljivanja oskudnih i skupih vrsta municije pitanje od sve većeg značaja za Ministarstvo rata i da može ozbiljno dovesti u pitanje ostvarivanje pobede u sukobu.

29. 03. 2026. u 08:39

CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Evo šta su sad uradili u Zagrebu - i time se još i hvale (FOTO)

