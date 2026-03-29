NAJNOVIJE INFORMACIJE O TRENERSKOJ LEGENDI! Evo u kakvom je stanju! Hitno saopštenje Saveza!

Pošto mu je pozlilo na treningu, odmah primljen u bolnicu.

Selektor fudbalera Rumunije Mirčea Lučesku se oseća bolje, ali će ostati u bolnici do daljnjeg, a ekipu će protiv Slovačke vodi Jonel Gane, saopštio je Fudbalski savez Rumunije (FSR).

"Selektor Lučesku je u Univerzitetskoj bolnici, gde se podvrgava dijagnostičkim ispitivanjima i terapijskim intervencijama neophodnim za stabilizaciju srčanog ritma. Državni tim će večeras otputovati u Bratislavu bez Lučeskua, jer će on ostati hospitalizovan radi praćenja i specijalizovanog lečenja. Obaveze za utakmicu protiv Slovačke preuzeće bivši internacionalac Jonel Gane, pomoćni trener prvog reprezentativnog tima", stoji u saopštenju FSR.

Lučesku je ranije danas hitno primljen u bolnicu, pošto mu je pozlilo tokom sastanka ekipe pred prijateljski meč protiv Slovačke.

Podsetimo, fudbalska reprezentacija Rumunije neće učestvovati na predstojećem Mundijalu, jer je u polufinalu baraža poražena u Turskoj, koja će u finalu igrati protiv lažne države Kosovo u utorak (20.45).

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“