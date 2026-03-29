NUDILI MU 4.000 DA GLASA ZA BLOKADERE Momak sve odbio: "Glasaću po svojoj savesti!" (VIDEO)

NA LOKALNIM izborima u Aranđelovcu danas je prijavljena kupovina glasova. Ovaj slučaj prijavio je jedan građanin Aranđelovca.

Foto: Printscreen/Instagram

Njemu je, kako je naveo, nepoznata osoba koja je izašla iz crnog vozila marke “Pasat”, beogradskih registarskih tablica, prišla i ponudila 4000 dinara da glasa za "studentsku listu".

Građanin je to odbio i otišao da glasa po svojoj savesti.

Nakon izlaska, zatekao je istu osobu koja je nastavila drugim građanima da nudi novac.

Pogledajte priloženi snimak:

