NUDILI MU 4.000 DA GLASA ZA BLOKADERE Momak sve odbio: "Glasaću po svojoj savesti!" (VIDEO)
NA LOKALNIM izborima u Aranđelovcu danas je prijavljena kupovina glasova. Ovaj slučaj prijavio je jedan građanin Aranđelovca.
Njemu je, kako je naveo, nepoznata osoba koja je izašla iz crnog vozila marke “Pasat”, beogradskih registarskih tablica, prišla i ponudila 4000 dinara da glasa za "studentsku listu".
Građanin je to odbio i otišao da glasa po svojoj savesti.
Nakon izlaska, zatekao je istu osobu koja je nastavila drugim građanima da nudi novac.
Pogledajte priloženi snimak:
Preporučujemo
OGLASIO SE KREMLj O RAZGOVORU VUČIĆA I PUTINA
30. 03. 2026. u 13:39
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
