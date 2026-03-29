NUDILI MU 4.000 DA GLASA ZA BLOKADERE Momak sve odbio: "Glasaću po svojoj savesti!" (VIDEO)

В.Н.

29. 03. 2026. u 14:24

NA LOKALNIM izborima u Aranđelovcu danas je prijavljena kupovina glasova. Ovaj slučaj prijavio je jedan građanin Aranđelovca.

Njemu je, kako je naveo, nepoznata osoba koja je izašla iz crnog vozila marke “Pasat”, beogradskih registarskih tablica, prišla i ponudila 4000 dinara da glasa za "studentsku listu".

Građanin je to odbio i otišao da glasa po svojoj savesti.

Nakon izlaska, zatekao je istu osobu koja je nastavila drugim građanima da nudi novac.

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Ruske federacije Vladimir Putin razgovarali su danas, između ostalog, o situaciji na Balkanu i istakli fundamentalni značaj Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN za rešavanje pitanja AP Kosova i Metohije, saopštila je pres služba Kremlja.

30. 03. 2026. u 13:39

GORAN IVANIŠEVIĆ SAHRANIO NOVAKA! Đoković nije psihički najjači, niti ima najbolji ritern! (VIDEO)

