NIKO OVO NIJE ŽELEO: Barselona mora da napusti Nou Kamp

NAVIJAČI Barselone napustiće ponovo Nou Kamp i vratiti se na Olimpijski stadion u Barseloni.

Od povratka u svoj dom četa Hansija Flika igra u formi života. Deluju nezaustavljivo od povratka na svoj stadion, nisu izgubili nijedan meč kod kuće.

Upravo je sjajna atmosfera bila pokretačka snaga u pohodu na titulu. Sada im se isprečila logistika.

Iako je klub nedavno dobio dozvolu za 62.000 posetilaca, krajnji cilj jeste kapacitet od 105.000 mesta. Da bi do toga došlo moraće da napuste svoj dom.

Očekuje se da kompletan posao bude gotovo do 2027. godine, a nakon završetka trećeg nivoa počeće se sa postavljanjem krova.

