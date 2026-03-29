TEKTONSKA REKONSTRUKCIJA! Totalna promena takmičenja Evrolige! Evo šta to znači za večite rivale!

Uskoro će se klubovi boriti za pehar u potpuno drugačijem formatu.

Očekuje se da definitivna odluka o formatu najelitnijeg evropskog klupskog takmičenja bude donešena 14. aprila.

To je potvrdio direktor Evrolige, Ćus Bueno, tokom razgovora za italijansku "Gazetu".

Prema njegovim rečima, taj dan je određen kada će se glasati između dve mogućnosti kako će izgledati format najjačeg ranga. Naravno, prva opcija je da sve bude kao pre i ostane 20 učesnika, dok je druga koja donosi inovacije, da se Evroliga proširi i ima 22 ekipe, podeljene u dve konferencije.

Mnogo više ukazao je na to da će liga biti podeljena po ugledu na NBA, jer prema pisanju "Gazete delo Sport", novi članovi evroligaškog društva nameravaju da postanu PAOK iz Soluna, turski Bešiktaš i Hapoel iz Jerusalima, dok je od ranije najavljivano istupanje Asvela.

GDE SU TU CRVENA ZVEZDA I PARTIZAN?

Što se tiče večitih rivala, Crvene zvezde i Partizana, sigurno je da bi najtrofejniji srpski klubovi ušli u "istočnu konferenciju" Evrolige. U istoj grupi će se svrstati već pomenuti grčki, turski i izraelski klubovi, zatim litvanski Žalgiris, abaligaš Dubai...

Ostaje samo pitanje da li će proširenje lige doneti veći kvalitet ili ujednačenost bez izrazitih favorita, kao što je to slučaj tokom tekuće sezone.

