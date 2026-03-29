DRONOVI PALI U FINSKOJ, VOJSKA U PUNOJ PRIPRAVNOSTI: Jedan završio tik pored grada
FINSKI ministar odbrane Anti Hakanen izjavio je danas da su na teritoriju Finske zalutale dve bespilotne letelice i da Helsinki to shvata veoma ozbiljno.
Kako je navedeno u saopštenju finskog Ministarstva odbrane, sumnja se da je na jugoistoku Finske došlo do povrede teritorije bespilotnim letelicama, prenosi Ile.
U finskom vazdušnom prostoru, iznad mora i u jugoistočnom delu zemlje, jutros je uočeno nekoliko nisko letećih, sporih i malih objekata.
Ratno vazduhoplovstvo je bilo na licu mesta radi identifikacije, a koristilo je lovca F/A-18 Hornet. Prema trenutnim informacijama, jedan dron pao je severno od Kouvole, a drugi istočno od tog grada.
Policija je ogradila ta područja radi daljih istraga.
- Bespilotne letelice su zalutale na teritoriju Finske. Ovu situaciju shvatamo veoma ozbiljno. Bezbednosne službe su odmah reagovale. Istraga se nastavlja, a javnost će biti dodatno obaveštena kada se informacije potvrde - naveo je Hakanen u saopštenju Ministarstva.
Oružane snage Finske u punoj pripravnosti
Oružane snage Finske istražuju slučaj zajedno sa drugim nadležnim organima. Policija je ranije saopštila da ispituje letelicu koja je pala u Kouvoli i da utvrđuje njeno poreklo. Prema njihovim navodima, nema povređenih, a područje je obezbeđeno.
Prema informacijama Ilea, jedan lokalni stanovnik prijavio je nešto posle 10.00 časova da je nešto palo u obližnju šumu. Na terenu je u toku velika operacija više službi, a ograđena zona duga je oko dva kilometra.
