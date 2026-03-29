USTAŠE ZADRŽANE NA GRANICI: Huligani iz Osijeka hteli da uđu u Srbiju i prave haos na izborima

FRAN Jurić iz Osijeka, član navijačke grupe Kohorta iz Osjeka, sa još dva hrvatska državljanina pokušao da uđe u Srbiju preko graničnog prelaza Bezdan.

Kako saznaju mediji njemu je ulazak u Srbiju zabranjen odlukom službi bezbednosti.

Raspolaže se prethdonim saznanjima da je Fran Jurić bio angažovan u Hrvatskoj da za dnevnice od 50 do 70 evra plus paušal uzme učešće na protestima u Srbiji. Ustanovljeno je da je boravio na Vidovdan na blokaderskom protestu i tada je učestovao u napadima na srpsku policiju.

Podsetimo, srpska policija danas je, na osnovu prethodne dojave, presrela blokadere u Sevojnu na čelu sa Lukom Davidovićem Cipiripijem, i kod njih pronašla arsenal oružja.

Oni su planirali da na lokalnim izborima maltretiraju simpatizere Srpske napredne stranke.