FUDBALER BARSELONE SE UGLEDA NA ĐOKOVIĆA! Hoću sve da jedem kao Novak da bih produžio karijeru...
Fudbaler Barselone Frenki De Jong (29), odlučio je da se ugleda se Novaka Đokovića kako bi produžio vlastitu karijeru.
De Jong se u intervjuu za časopis "Santos" pohvalio da voli da čita biografije fudbalera i ostalih sportista, pa se tako zainteresovao i za knjigu "Serviraj da pobediš", koja govori o Đokovićevoj ishrani.
- Interesovalo me je kako je Novak došao do toga i šta to čini za njega. Vodim računa o ishrani, a iz knjige poput njegove možete naučiti sitnice koje vam pomažu. Izbegavam gluten i laktozu. Test je pokazao da ne reagujem dobro na kravlje mleko. A jedući hranu bez glutena, osećam se bolje - otkrio je Frenki de Jong.
Reprezentativac Holandije koji dres Barselone nosi od 2019. godine objasnio je čitajući knjige o sportistima "crpi motivaciju i često pronalazi inspiraciju" kao što je slučaj i sa "Đokovićevom dijetom".
- Da nisam profesionalni fudbaler, ne bih bio toliko strog po pitanju ishrane. Ali želim da igram fudbal što je duže moguće. Ako mi ovo može pomoći u tome, uradiću to. Ne zahteva mi ni toliko truda - jasan je De Jong.
