"BOMBA" NA ENFILDU: Jirgen Klop pronašao bivšem timu zamenu za Mohameda Salaha
Bivši trener Liverpula, Jirgen Klop, preporučio je bišem timu zamenu za Mohameda Salaha.
Egipćanin je potvrdio da će nakon devet godina napustiti "redse", te će Liverpul krenuti u potragu za njegovom zamenom.
Naime, Nemac im je rekao da razmotre dovođenje Jana Diomandea iz RB Lajpciga, prenosi "Sun". Procena je da njegova vrednost trenutno iznosi oko 87 miliona funti.
Za talentovanog fudbalera iz Obale Slonovače navodno su zainteresovani i Mančester junajted, Arsenal i Totenhem.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
