Fudbal

KAKAV HAOS! Fudbaleri upali u svlačionicu suparnika i pretukli ih (VIDEO)

Новости онлине

03. 12. 2025. u 11:15

Najnovije sportske vesti su više za rubriku "crna hronika".

Screenshot / X / VideosIrish

Evo kako to prenosi "Večernji list":

"Policija u Severnoj Irskoj istražuje nasilni incident koji je izbio nakon amaterske fudbalske utakmice u Njutonabiju, gde je jedan igrač više puta udaren u glavu ispred svlačionica, što pokazuju snimci koji kruže društvenim mrežama.

Do tuče je došlo u subotu nakon utakmice između ekipa Kelvin Old bojs U21 i Vestlend Jang men, odigrane u sklopu BDFL Kupa.

Na videozapisima, koji su izazvali ogorčenje javnosti, vidi se jaotična scena – najpre sukobi među igračima na terenu, a zatim brutalan napad nekoliko muškaraca na jednog igrača ispred svlačionica. Jedan od napadača više puta ga udara u glavu, dok se u pozadini vidi još jedan sukob na samom ulazu u objekat", piše pomenuti medij.

A evo i video snimka sa lica mesta:

