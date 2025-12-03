KAKAV HAOS! Fudbaleri upali u svlačionicu suparnika i pretukli ih (VIDEO)
Najnovije sportske vesti su više za rubriku "crna hronika".
Evo kako to prenosi "Večernji list":
"Policija u Severnoj Irskoj istražuje nasilni incident koji je izbio nakon amaterske fudbalske utakmice u Njutonabiju, gde je jedan igrač više puta udaren u glavu ispred svlačionica, što pokazuju snimci koji kruže društvenim mrežama.
Do tuče je došlo u subotu nakon utakmice između ekipa Kelvin Old bojs U21 i Vestlend Jang men, odigrane u sklopu BDFL Kupa.
Na videozapisima, koji su izazvali ogorčenje javnosti, vidi se jaotična scena – najpre sukobi među igračima na terenu, a zatim brutalan napad nekoliko muškaraca na jednog igrača ispred svlačionica. Jedan od napadača više puta ga udara u glavu, dok se u pozadini vidi još jedan sukob na samom ulazu u objekat", piše pomenuti medij.
A evo i video snimka sa lica mesta:
