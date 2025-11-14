SENZACIJA KAKVU FUDBAL NE PAMTI! Bivši selektor Srbije vodi na Svetsko prvenstvo državu za koju pola Evrope nije ni čulo

IZNENAĐENjE je na pomolu.

Foto arhiva VN

Naime, fudbaleri Kurasaoa, koje sa klupe predvodi bivši selektor Srbije Dik Advokat deklasirali su kao gosti Bermudu rezultatom 7:0 i tako ostali u trci za istorijski, prvi plasman na Svetsko prvenstvo, koje se sledećeg leta igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

Kurasao je lider Grupe B sa 11 bodova, ispred Jamajke koja ima 10, a u poslednjem kolu upravo gostuje direktnom rivalu za prvo mesto i direktan plasman na Mondijal. Ubedljivom pobedom protiv Bermude Kurasao je napravio ogroman korak i ka plasmanu najmanje u Interkontinentalni plej-of kao jedna od dve najbolje drugoplasirane selekcije, za slučaj da u poslednjem kolu izgubi od Jamajke.

Grupa A: Surinam - El Salvador 4:0, Gvatemala - Panama 2:3. Tabela: Surinam i Panama po 9, Gvatemala 5, El Salvador 3. Parovi poslednjeg kola (19. novembar): Panama - El Salvador, Gvatemala - Surinam.

Grupa B: Trinidad i Tobago - Jamajka 1:1, Bermuda - Kurasao 0:7. Tabela: Kurasao 11, Jamajka 10, Trinidad i Tobago 6, Bermuda 0. Parovi poslednjeg kola (19. novembar): Jamajka - Kurasao, Trinidad i Tobago - Bermuda.

Grupa C: Haiti - Kostarika 1:0, Nikaragva - Honduras 2:0. Tabela: Honduras i Haiti po 8, Kostarika 6, Nikaragva 4. Parovi poslednjeg kola (19. novembar): Kostarika - Honduras, Haiti - Nikaragva. Pobednici grupa će direktno na Mondijal, dok će dve najbolje drugoplasirane u Interkontinentalni plej-of.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji