SENZACIJA KAKVU FUDBAL NE PAMTI! Bivši selektor Srbije vodi na Svetsko prvenstvo državu za koju pola Evrope nije ni čulo

14. 11. 2025. u 10:45

IZNENAĐENjE je na pomolu.

Foto arhiva VN

Naime, fudbaleri Kurasaoa, koje sa klupe predvodi bivši selektor Srbije Dik Advokat deklasirali su kao gosti Bermudu rezultatom 7:0 i tako ostali u trci za istorijski, prvi plasman na Svetsko prvenstvo, koje se sledećeg leta igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

Kurasao je lider Grupe B sa 11 bodova, ispred Jamajke koja ima 10, a u poslednjem kolu upravo gostuje direktnom rivalu za prvo mesto i direktan plasman na Mondijal. Ubedljivom pobedom protiv Bermude Kurasao je napravio ogroman korak i ka plasmanu najmanje u Interkontinentalni plej-of kao jedna od dve najbolje drugoplasirane selekcije, za slučaj da u poslednjem kolu izgubi od Jamajke.

Grupa A: Surinam - El Salvador 4:0, Gvatemala - Panama 2:3. Tabela: Surinam i Panama po 9, Gvatemala 5, El Salvador 3. Parovi poslednjeg kola (19. novembar): Panama - El Salvador, Gvatemala - Surinam.

Grupa B: Trinidad i Tobago - Jamajka 1:1, Bermuda - Kurasao 0:7. Tabela: Kurasao 11, Jamajka 10, Trinidad i Tobago 6, Bermuda 0. Parovi poslednjeg kola (19. novembar): Jamajka - Kurasao, Trinidad i Tobago - Bermuda.

Grupa C: Haiti - Kostarika 1:0, Nikaragva - Honduras 2:0. Tabela: Honduras i Haiti po 8, Kostarika 6, Nikaragva 4. Parovi poslednjeg kola (19. novembar): Kostarika - Honduras, Haiti - Nikaragva. Pobednici grupa će direktno na Mondijal, dok će dve najbolje drugoplasirane u Interkontinentalni plej-of.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

 

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40

