HOROR U KOMŠILUKU! Fudbaler poginuo u strašnoj nesreći, nije mu bilo spasa

10. 11. 2025. u 10:35

Horor vesti stigle su nam iz komšiluka.

Foto: ISU Dolj

Saobraćajna nesreća sa tragičnim ishodom dogodila se u Rumuniji, u blizini Krajove, gde su poginule dve osobe, među kojima se nalazio i fudbaler lokalnog kluba koji za sada nije imenovan, a poznato je da ima 36 godina.

Prema pisanju rumunskih medija, do nesreće je došlo kada je fudbaler (36) prešao u suprotnu traku i izavao direktan sudar sa vozilom koje mu je dolazilo u usret. Oba ozača su poginula, dok se žena iz drugog automobila nalazi u teškom stanju i u bolnici joj se bore za život.

- Po dolasku na lice mesta utvrđeno je da postoje tri žrtve, zarobljene u vozilima. Jedna osoba ženskog pola prevezena je u bolnicu sa povredama, dok je kod preostale dve, nakon izvlačenja iz automobila, konstatovana smrt - saopštio je Kornel Barbu iz ISU Dolj.

Posle nesreće, oglasio se i jedan od svedoka događaja.

- Zajedno sa medicinskim tehničarem iz hitne pomoći otvorio sam vrata sa strane suvozača. Postavili smo braunilu, infuziju, ostali pored devojke i pokušali da uradimo sve što je moguće da joj pomognemo. Prvi put u životu vidim nešto tako - bilo je tragično, bio sam tamo kad su preminuli.

- Izašao sam iz auta, prišao sam njegovom vozilu. On je tada ispuštao dušu, a i onaj drugi momak je još malo bio živ. Tamo s desne strane bila je i jedna devojka, pa sam pokušao da otvorim vrata - rekao je drugi svedok.

Navodi se da je fudbaler išao neverovatnom brzinom, kao i da je gledao u telefon u trenutku nesreće.

