Fudbal

ŠOK! Partizan smenio trenera!

Новости онлине

02. 11. 2025. u 15:24

Najnovije vesti iz Partizana verovatno će iznenaditi mnoge.

ШОК! Партизан сменио тренера!

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević - razrešen je te dužnosti.

U saopštenju crno-belih se navodi:

"Na predlog potpredsednika za sportska pitanja, gospodina Predraga Mijatovića, Upravni odbor Fudbalskog kluba Partizan doneo je odluku o smeni trenera prvog tima, gospodina Srđana Blagojevića.

U naredne dve utakmice, do reprezentativne pauze, ekipu će predvoditi pomoćni treneri Marko Jovanović i Đorđije Ćetković, a o daljim odlukama javnost će biti obaveštena tokom reprezentativne pauze.

Fudbalski klub Partizan se zahvaljuje gospodinu Blagojeviću na dosadašnjem radu i želi mu mnogo uspeha u nastavku karijere".

Podsetimo, crno-beli su na šokantan način ispali iz Kupa, od prvoligaša Mačve, a onda su u prvenstvu izgubili sa čak 4:1 od Čukaričkog.

