DVA NESTVARNA GOLA: Inter pobedio Veronu u meču za pamćenje (VIDEO)

02. 11. 2025. u 15:13

Fudbaleri Intera iz Milana pobedili su danas u gostima ekipu Verone rezultatom 2:1 u utakmici 10. kola italijanske Serije A.

ДВА НЕСТВАРНА ГОЛА: Интер победио Верону у мечу за памћење (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP

FK Internacionale, kako glasi pun Interov naziv, poveo je u 16. minutu sjajnim pogotkom Pjotra Zjelinskog sa ruba kaznenog prostora:

Verona je uspela da izjednači u 40. minutu, a u listu strelaca upisao se Đovane.

A onda, drama.

Ekipa iz Milana je do pobeda stigla autogolom Martina Fresea u 90+3. minutu, i to glavom sa oko 13 metara!

Evo video snimka i tog gola:


Fudbaleri Intera se posle današnje pobede nalaze na trećem mestu na tabeli Serije A sa 21 bodom, dok je Verona na 18. poziciji sa pet.

Inter će u narednom, 11. kolu italijanskog prvenstva dočekati Lacio, dok će Verona gostovati Lećeu.
 

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

 

Milan i Roma ukrstiće koplja na "San Siru" (20.45) u jednom od derbija 10. kola Serije A i duelu koji bi mogao da odredi raspored u samom vrhu tabele. Nakon jučerašnjeg remija Napolija i Koma sve karte su otvorene, "rosoneri" mogu da se ozbiljno približi lideru, dok vučica trijufmom može i do prvog mesta, tako da nas sigurno očekuje prava fudbalski spektakl u gradu mode.

02. 11. 2025. u 07:20

