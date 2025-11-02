DVA NESTVARNA GOLA: Inter pobedio Veronu u meču za pamćenje (VIDEO)
Fudbaleri Intera iz Milana pobedili su danas u gostima ekipu Verone rezultatom 2:1 u utakmici 10. kola italijanske Serije A.
FK Internacionale, kako glasi pun Interov naziv, poveo je u 16. minutu sjajnim pogotkom Pjotra Zjelinskog sa ruba kaznenog prostora:
Verona je uspela da izjednači u 40. minutu, a u listu strelaca upisao se Đovane.
A onda, drama.
Ekipa iz Milana je do pobeda stigla autogolom Martina Fresea u 90+3. minutu, i to glavom sa oko 13 metara!
Evo video snimka i tog gola:
Fudbaleri Intera se posle današnje pobede nalaze na trećem mestu na tabeli Serije A sa 21 bodom, dok je Verona na 18. poziciji sa pet.
Inter će u narednom, 11. kolu italijanskog prvenstva dočekati Lacio, dok će Verona gostovati Lećeu.
