DVA NESTVARNA GOLA: Inter pobedio Veronu u meču za pamćenje (VIDEO)

Fudbaleri Intera iz Milana pobedili su danas u gostima ekipu Verone rezultatom 2:1 u utakmici 10. kola italijanske Serije A.

FOTO: Tanjug/AP

FK Internacionale, kako glasi pun Interov naziv, poveo je u 16. minutu sjajnim pogotkom Pjotra Zjelinskog sa ruba kaznenog prostora:

Verona je uspela da izjednači u 40. minutu, a u listu strelaca upisao se Đovane.

Golaço do brasileiro Giovane contra a Inter de Milão. pic.twitter.com/cZ63eK0bJY — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) November 2, 2025

A onda, drama.

Ekipa iz Milana je do pobeda stigla autogolom Martina Fresea u 90+3. minutu, i to glavom sa oko 13 metara!

Evo video snimka i tog gola:



Fudbaleri Intera se posle današnje pobede nalaze na trećem mestu na tabeli Serije A sa 21 bodom, dok je Verona na 18. poziciji sa pet.

Inter će u narednom, 11. kolu italijanskog prvenstva dočekati Lacio, dok će Verona gostovati Lećeu.



