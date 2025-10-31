SPALETI RAZGOVARAO SA VLAHOVIĆEM: Vidim mu namere, kristalno su jasne
JUVENTUS je zbog loših rezultat odlučio da se rastane sa Igorom Tudorom, a umesto njega na klupu je seo Lučano Spaleti, koji je odmah progovorio o Dušanu Vlahoviću.
On je istakao da je razgovarao sa srpskim reprezentativcem.
- Vlahović? Razgovaram s njim, ali nisam bio primoran da to radim. Pogledam šta radi, vidim mu namere, i ako sudim po poslednjoj utakmici, one su kristalno jasne. Takvo ponašanje postavlja sve na svoje mesto, jer je odigrao odličan meč - rekao je Spaleti i dodao:
- Mnogo zavisi od igrača. Čovek može biti koliko god hoće dobar, ali kvalitet igrača pravi razliku. Ono "zavisi od vas" rekao sam jer niko nema čarobni štapić – ono što se radi na terenu odlučuje o budućnosti, pa i mojoj.
Bivši selektor Italije smatra da o sudbiti jednog trenera treba da odlučuju rezultati.
- Nije mi potreban garantovan ugovor. Mislim da je sasvim u redu da se sve procenjuje od slučaja do slučaja. Počinjemo da radimo zajedno, sa celim stručnim štabom i ljudima iz Juventusa, koje poznajem i poštujem. Ako bih bio Juventus – uradio bih isto.
Za kraj je istakao da veruje da "stara dama" može da se uključi u trku za titulu.
- Nadam se da možemo da se vratimo u trku za titulu. Zašto da ne? O tome sam već pričao sa igračima. Ambicije moraju da budu najveće! Video sam sve u više od 30 godina karijere, i tek smo na devetom kolu. Pokušaću da dam maksimum, pa ćemo videti dokle ćemo stići - zaključio je Spaleti obraćanje na konferenciji pred meč sa Kremonezeom.
Podsetimo, Juventus je trenutno na sedmom mestu serije A sa 15 bodova, ima šest manje od vodećeg Napolija.
