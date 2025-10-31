TRIJUMF OGLEDALO KARAKTERA EKIPE : Miroslav Tanjga, šef stručnog štaba Vojvodine, posle pobede nad Crvenom zvezdom

ČVRSTO i stabilno, na zemlji racionalno, baš kao i kada je bio igrač, stameni štoper bez uzletanja i euforije. Miroslav Tanjga, strateg Vojvodine, „dan posle“ decenije čekanog trijumfa nad Crvenom zvezdom, ostao je dosledan sopstvenim načelima i izabranicima na današnjem treningu imao šta da poruči.

N.Mihajlović

- Rekao sm im da su lepo proslavili trijumf nad Crvenom zvezdom, ali i da je od danas fokus na naredni meč u kojem u nedelju dočekujemo IMT- kaže Tanjga.- Značajna tri boda u duelu sa liderom na tabeli, potrebno je overiti u utakmici koja dolazi i koja je po pravilu, najvažnija. Namera je da nastavimo dobrim putem, da držimo korak i učvrstimo se na tabeli. Za sada, idemo ka zacrtanom cilju, a to je Evropa. Međutim, to bi trebalo da činimo iz utakmice u utakmicu, jer je prvenstvo dugo. Prema tome, nema slavlja niti euforije.Jer, uvek je reč o tri boda.

Njegovi izabranici su u poslednja tri prvenstvena duela postigli 11 pogodaka uz ostvaren maksimalan učinak. Zanimljivo je, u Kruševcu su postigli četiri pogotka u prvom poluvremenu u pobedi nad Napretkom 4:1, a na „Karađorđu“, u trijumfu nad Zvezdom, tri pogotka u drugom delu duela.

- Nema tima koji drži fokus svih 90 minuta. Mi smo u derbiju prespavali prvo poluvreme. Bili pod utiskom važnosti, imali pritisak, s obzirom na česte poraze od Zvezde i sve se to odrazilo. U drugi deo smo ušli onako kako je trebalo da igramo od prvog sudijskog zvižduka. Rekao sam igračima na poluvremenu da, ako se ne probudimo u nastavku, gotovo je. S druge strane, ako damo gol odmah, u uvodnih desetak minuta, imamo šansu. Zaigrali smo brže, agresivnije, stajali bliže igraču...pokazali karakter ekipe. Naš rival je pomislio da je sa 2:0 gotova priča, a igračima sam rekao da je to najgori rezultat. Uspeli smo da damo prvi gol na vreme, drugi da poravnamo i na kraju treći za zasluženi trijumf. Malo smo promenili tim, uneli više živosti u igru...zaključio je Tanjga.

N.Mihajlović Milan Kolarević proslavlja pogodak

GOL za pobedu Novosađana postigao je Milan Kolarević (21), u drugom minutu nadoknade vremena, a u igru je ušao 15 minuta pre toga.

– Osećaj je....sav sam se naježio. Ostao sam bez reči. Sve je to planski, stručni štab i trener su isplanirali da ja uđem u igru....kao da su znali. Radio sam naporno, čekao svoju šansu i iskoristio je – rekao je Kolarević za društvene mreže kluba.

Kolarević, rođen u Smederevskoj Palanci, prošao je mlađe kategorije Sinđelića, prešao u Voždovac a odatle letos došao u Vojvodinu i bio na kaljenju u Kabelu, „Vošinoj“ filijali.