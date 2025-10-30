Fudbal

VELIKI UDARAC ZA BARSELONU: Lista povređenih sve duža, van tima i jedan od najboljih igrača

Časlav Vuković

30. 10. 2025. u 21:35

BARSELONA je izgubila od Real Madrida (1:2). Poraz nije jedini problem za Katalonce, već je to i povreda jednog od najboljih igrača ekipe.

FOTO: Profimedia

U pitanju je sjajni vezista Pedri koji ima parcijalnu rupturu distalnog dela bicepsa u levoj butini. Klub nije objavio kad će se reprezentativac Španije vratiti na teren.

- Oporavak igrača će diktirati njegov povratak na teren - napisali su iz redova Katalonaca.

Ipak, španski mediji ističu da bi ovaj 22-godišnjak van terena mogao da bude od šest do sedam nedelja i da propusti osam utakmica, među kojima su i dueli sa Čelsijem i Atletiko Madridom.

Pedri je tako povećao dugačku listu povređenih igrača Barselone, među kojima su Gavi, Robert Levandovski, Rafinja, Dani Olmo, Đoan Garsija i Mark Andre ter Štegen.

Podsetimo, Španac je ove sezone u svim takmičenjima odigrao 13 utakmica i ostvario je učinak od dva gola i dve asistencije.

