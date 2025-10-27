KAKAV OBRT NA MARAKANI! Zvezda posle dva neuspeha donela hitnu odluku u ponedeljak uveče!

Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda će obradovati "delije".

FOTO: FK Crvena zvezda

Delovalo je letos da će Crvena zvezda prodati Timija Maksa Elšnika, ali je u poslednji čas, nakon izvlačenja grupa za Ligu Evrope, klub odlučio da to ne uradi.

Tada je "Novostima" iz Zvezde otkriveno da je Elšnik potreban crven-belima, da je dobro uigran sa Krunićem i da novac nije neophodan, a sada je stigla i potvrda.

Naime, kluba sa Marakane je u ponedeljak saopštio:

"Elšnik u Zvezdi do 2028. godine

Crvena zvezda sa velikim zadovoljstvom obaveštava javnost da je iskusni vezni fudbaler i reprezentativac Slovenije Timi Maks Elšnik produžio saradnju sa našim klubom do 2028. godine.

Odmah po potpisivanju novog ugovora sa našim klubom Elšnik je sumirao utiske.

- Presrećan sam što ću biti deo Crvene zvezde i u narednom periodu, nadam se da me očekuje još mnogo pobeda i titula. Hvala ljudima u klubu koji su mi ukazali poverenje i ponudili novi ugovor. U Zvezdi se osećam kao kod kuće, moja porodica je srećna, nadam se da će tako biti i u budućnosti - rekao je Timi Maks Elšnik.

Timi Maks Elšnik posle produženja ugovora sa Zvezdom / FOTO: FK Crvena zvezda

Otkrio je vezni fudbaler i šta se to promenilo od njegovog dolaska u klub do danas.

- Promenilo se dosta igrača, ali to je u fudbalu normalno, ne samo u Zvezdi, već kroz čitavu karijeru, svake sezone izgubiš neke drugare, međutim dođu drugi, sa kojima se upoznaš, sa nekima ostaneš prijatelj ceo život, sa nekima se ne čuješ, ali smo se na to navikli. To se menjalo, ostalo je bilo dosta konstantno, za malo više od godinu dana koliko sam tu. Nadam se da će Zvezda i narednih godina biti šampion. Zato sam i došao, da osvajam titule, a na dobrom smo putu i ove sezone, verujem da će tako biti i u buduće.

Govorio je Elšnik i o ciljevima za nastavak sezone.

- Zvezda uvek teži ka najvećem i najboljem takmičenju, a to je Liga šampiona. Preduslov je da si šampion države, tako da je uvek to neka baza, prioritet nam je domaće prvenstvo i onda da napadamo Ligu šampiona. Nažalost ove sezone nismo uspeli, sada moramo popraviti utisak u Ligi Evrope da budemo tamo uspešni, to je bitno za sve nas, pogotovo za mlade igrače, od kojih klub živi. Na nama starijim igračima je da njima damo podršku, jer imamo dosta talentovanih igrača i jedna od naših uloga je da im budemo mentori.

Imao je prvotimac Zvezde i poruku za navijače.

- Trenutno smo u nekoj maloj krizi, ne ide sve na terenu kako bismo mi to prvi želeli, nama je najteže, kao i navijačima koji se nerviraju sa strane. Sada kada je najteže, oni su nam najpotrebniji. Uvek su tu uz nas i mi ćemo im to vratiti sigurno, mora se promeniti naš stav i odnos, da budemo još profesionalniji i da okrenemo sve u pozitivnu priču. Sledeća evropska utakmica kod kuće je protiv Lila, želimo da sve koji dođu na stadion nagradimo sa pobedom i sa tri boda, da se ovaj period brzo zaboravi i da nastavimo dalje onako kako i treba - zaključio je Elšnik.

❗️Timi Maks Elšnik u Zvezdi do 2028. godine❗️



Crvena zvezda sa velikim zadovoljstvom obaveštava javnost da je iskusni vezni fudbaler i reprezentativac Slovenije Timi Maks Elšnik produžio saradnju sa našim klubom do 2028. godine.



Timi Maks Elšnik je pojačao naš klub u letnjem… pic.twitter.com/f7QstxaGcE — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) October 27, 2025

Timi Maks Elšnik je pojačao naš klub u letnjem prelaznom roku 2024. godine i od tada je odigrao 69 utakmica i postigao osam golova. Sa Crvenom zvezdom je do sada osvojio prvenstvo i Kup Srbije. Crveno-beli dres je nosio i na mečevima Lige šampiona, kao i Lige Evrope i bio jedan od najznačajnijih igrača u ekipi", ističu crveno-beli.

Podsetimo, Slovenac je bio na pragu odlaska u Trabzon za 4,5 miliona evra, ali je u poslednjem trenutku ponuda odbijena.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Uskoro opširnije