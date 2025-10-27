TUGA! Preminuo legendarni golman Real Madrida

Tužne vesti stižu iz Španije.



Preminuo je Hoze Manuel Očotorena, bivši golman Real Madrida i dugogodišnji trener golmana španske reprezentacije.

Očotorena je ponikao u Realu, čiji je dres nosio od 1982. do 1988. godine, osvojivši pritom dva UEFA kupa, tri titule šampiona La Lige i trofej Liga kupa.

Tokom karijere branio je i za Valensiju, Tenerife, Logronjes i Rasing Santander, a bio je i deo nacionalnog tima Španije na Svetskom prvenstvu 1990. u Italiji, iako nije upisao nastup.

Po završetku igračke karijere, Očotorena je izgradio zavidno trenersko ime, radio je kao trener golmana u Valensiji, Liverpulu i u reprezentaciji Španije (2004–2021), sa kojom je osvojio Svetsko prvenstvo i dva Evropska prvenstva.

