TUGA! Preminuo legendarni golman Real Madrida
Tužne vesti stižu iz Španije.
Preminuo je Hoze Manuel Očotorena, bivši golman Real Madrida i dugogodišnji trener golmana španske reprezentacije.
Očotorena je ponikao u Realu, čiji je dres nosio od 1982. do 1988. godine, osvojivši pritom dva UEFA kupa, tri titule šampiona La Lige i trofej Liga kupa.
Tokom karijere branio je i za Valensiju, Tenerife, Logronjes i Rasing Santander, a bio je i deo nacionalnog tima Španije na Svetskom prvenstvu 1990. u Italiji, iako nije upisao nastup.
Po završetku igračke karijere, Očotorena je izgradio zavidno trenersko ime, radio je kao trener golmana u Valensiji, Liverpulu i u reprezentaciji Španije (2004–2021), sa kojom je osvojio Svetsko prvenstvo i dva Evropska prvenstva.
