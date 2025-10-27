Fudbal

"DELIJE GLEDAJU I NE VERUJU"! Zvezda "krvarila" u Nišu, a Nemanja Radonjić je jednim potezom žestoko iznervirao navijače

Новости онлине

27. 10. 2025. u 10:51

NEMANjA Radonjić je razbesnio navijače Crvene zvezde!

ДЕЛИЈЕ ГЛЕДАЈУ И НЕ ВЕРУЈУ! Звезда крварила у Нишу, а Немања Радоњић је једним потезом жестоко изнервирао навијаче

FOTO: M. Vukadinović

Fudbaler šampiona Srbije nije igrao protiv Nišlija, a po svemu sudeći nije ni gledao utakmicu. Dok se Zvezda mučila na "Čairu", Radonjić je gledao derbi španskog fudbala između Real Madrida i Barselone.

Na društvenim mrežama su svi bili u čudu zbog njegovog poreza.

"Ovo je baš bezobrazno i podložno sankcijama, tvoj klub u tvom gradu igra i ti kačiš El klasiko u toku utakmice", "Utakmica njegovog kluba u toku neizvestan rezultat, a on kači na stori Mbapea, možda je viski bio u pravu", "Retka stvar za koju je Piksi  100% bio u pravu. Prošto je Radonja ginuo i davao sve od sebe da spasi karijeru u prvom mandatu kod Miloja, a nakon što je uzeo lovu i otišao u Francusku, vratio se starim navikama. Velika šteta, jer je strašan talenat, kakav nismo imali", samo su neki komentari na na društenoj mreži "X".

Posle poraza u Bragi Zvezda je kiksnula i u domaćem šampionatu, pa prekinula niz od deset uzastopnih prvenstvenih pobeda i tako se izjednačila na tabeli Superlige sa Partizanom, ima 31 bod, ali utakmicu manje.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NI TRAGA OD SIRA: Svaka PETA pekara prodaje LAŽNI burek

NI TRAGA OD SIRA: Svaka PETA pekara prodaje LAŽNI burek