"DELIJE GLEDAJU I NE VERUJU"! Zvezda "krvarila" u Nišu, a Nemanja Radonjić je jednim potezom žestoko iznervirao navijače

NEMANjA Radonjić je razbesnio navijače Crvene zvezde!

FOTO: M. Vukadinović

Fudbaler šampiona Srbije nije igrao protiv Nišlija, a po svemu sudeći nije ni gledao utakmicu. Dok se Zvezda mučila na "Čairu", Radonjić je gledao derbi španskog fudbala između Real Madrida i Barselone.

Na društvenim mrežama su svi bili u čudu zbog njegovog poreza.

"Ovo je baš bezobrazno i podložno sankcijama, tvoj klub u tvom gradu igra i ti kačiš El klasiko u toku utakmice", "Utakmica njegovog kluba u toku neizvestan rezultat, a on kači na stori Mbapea, možda je viski bio u pravu", "Retka stvar za koju je Piksi 100% bio u pravu. Prošto je Radonja ginuo i davao sve od sebe da spasi karijeru u prvom mandatu kod Miloja, a nakon što je uzeo lovu i otišao u Francusku, vratio se starim navikama. Velika šteta, jer je strašan talenat, kakav nismo imali", samo su neki komentari na na društenoj mreži "X".

Utakmica njegovog kluba u toku neizvestan rezultat, a on kači na story Mbappea, možda je viski bio u pravu...#fkcz pic.twitter.com/gkk43OQRAf — Žiks_28 (@Filip_Z07) October 26, 2025

Posle poraza u Bragi Zvezda je kiksnula i u domaćem šampionatu, pa prekinula niz od deset uzastopnih prvenstvenih pobeda i tako se izjednačila na tabeli Superlige sa Partizanom, ima 31 bod, ali utakmicu manje.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja